Jeden z ostatnich działających portów w Zatoce Perskiej zawiesił działalność

Część operacji portu Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich została zawieszona po sobotnim ataku dronów i ostrzale – poinformowała agencja Bloomberga, powołując się na źródła bliskie sprawie.

Ataki na ZEA nastąpiły po uderzeniu sił amerykańskich w irańską wyspę Chark, kluczową dla eksportu ropy naftowej. Iran w odpowiedzi oświadczył, że każdy atak na infrastrukturę naftową i energetyczną doprowadzi do ataków na powiązane z USA obiekty energetyczne w regionie.

Bloomberg przypomniał, że narastający konflikt w Zatoce Perskiej zakłócił handel energią, a położony w pobliżu cieśniny Ormuz port Fudżajra jest jednym z niewielu w regionie, który nadal eksportuje ropę.

Źródło: PAP