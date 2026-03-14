14.03.2026

Jeden z ostatnich działających portów w Zatoce Perskiej zawiesił działalność

Część operacji portu Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich została zawieszona po sobotnim ataku dronów i ostrzale – poinformowała agencja Bloomberga, powołując się na źródła bliskie sprawie.

Ataki na ZEA nastąpiły po uderzeniu sił amerykańskich w irańską wyspę Chark, kluczową dla eksportu ropy naftowej. Iran w odpowiedzi oświadczył, że każdy atak na infrastrukturę naftową i energetyczną doprowadzi do ataków na powiązane z USA obiekty energetyczne w regionie.

Przeczytaj również: Atak na kluczową dla Iranu wyspę. Teheran zapowiada odwet

Bloomberg przypomniał, że narastający konflikt w Zatoce Perskiej zakłócił handel energią, a położony w pobliżu cieśniny Ormuz port Fudżajra jest jednym z niewielu w regionie, który nadal eksportuje ropę.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Ile szczegółów, a ile elastyczności? Ruszają prace nad projektem umowy o poolu jądrowym
Ubezpieczyciele i prawnicy pracują nad porozumieniem, które powoła do życia polski pool jądrowy. W dokumencie znajdą się nie tylko zapisy o udziałach poszczególnych towarzystw w ryzyku, ale też zasady zarządzania, komunikacji i rozwiązywania sporów. W ostatnim artykule z cyklu „W drodze do poolu jądrowego" zastanawiamy się, czy partnerstwo branży pomoże w zabezpieczeniu innych inwestycji.
12.03.2026
Od państwowego socjalizmu do „kapitalizmu dla wszystkich”. Radykalna zmiana kursu w Boliwii
Niedawne zaprzysiężenie nowego prezydenta Boliwii nie oznaczało zwykłej zmiany władzy. Było próbą gruntownej przebudowy modelu gospodarczego państwa. Przez niemal dwie dekady reguły gry wyznaczała lewica skupiona wokół Ruchu na rzecz Socjalizmu, którego twórcą był charyzmatyczny Evo Morales. Na scenę wszedł jednak nowy prezydent, Rodrigo Paz, z hasłem, które w kraju ukształtowanym przez surowcowy nacjonalizm i falę protestów społecznych brzmiało jak polityczna prowokacja: „kapitalizm dla wszystkich”.
14.03.2026
Budimex notuje spadki, Grupa Azoty z mocnym wzrostem. Dzień na GPW 13 marca 2026 r.
Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zamknęły się spadkiem większości głównych indeksów. Wyjątkiem okazał się mWIG40, który pociągnęły w górę m. in. Grupa Azoty oraz Jastrzębska Spółka Węglowa.
13.03.2026
Eksperci HR wyjaśniają, czy na rynku pracy panuje ejdżyzm
Ekspertki HR z ogromnym doświadczeniem w rekrutacji w szczerej rozmowie o problemach mężczyzn 50+ poszukujących pracy na stanowiskach menadżerskich.
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Eksperci HR wyjaśniają, czy na rynku pracy panuje ageizm
Ekspertki HR z ogromnym doświadczeniem w rekrutacji w szczerej rozmowie o problemach mężczyzn 50+ poszukujących pracy na stanowiskach menadżerskich.
12.03.2026
Strategia VeloBanku. Integracja Citi i technologia mają napędzić wzrost
Po fuzji z Citi VeloBank chce znacząco poprawić portfel kredytów i wzmocnić poziom aktywów pod zarządzaniem.
11.03.2026