Jędrzej Marciniak pokieruje pracami zarządu Banku Pocztowego

Rada Nadzorcza Banku Pocztowego powołała Jędrzeja Marciniaka do zarządu banku i powierzyła mu funkcję wiceprezesa oraz tymczasowe kierowanie pracami zarządu. Jednocześnie rada wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na objęcie przez niego stanowiska prezesa banku.

Decyzję podjęto 8 czerwca. Jak poinformował Bank Pocztowy, Jędrzej Marciniak zostanie członkiem zarządu XII kadencji od 1 lipca 2026 r. Tego samego dnia obejmie funkcję wiceprezesa i będzie tymczasowo kierował pracami zarządu do czasu wejścia w życie uchwały rady nadzorczej dotyczącej powołania prezesa banku. Warunkiem objęcia tej funkcji będzie uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

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Rada nadzorcza wyłoniła Marciniaka w ramach otwartego postępowania kwalifikacyjnego. Jednocześnie zdecydowała o skierowaniu do KNF wniosku o wyrażenie zgody na pełnienie przez niego funkcji prezesa Banku Pocztowego. Kadencja zarządu, do którego został powołany, jest wspólna i trzyletnia.

Od 1 lipca 2026 r. w skład zarządu Banku Pocztowego będą wchodzić także wiceprezesi Agnieszka Kosowska, Łukasz Kinicki oraz Piotr Piechota, odpowiedzialny za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności banku.

Jędrzej Marciniak jest związany z sektorem bankowym od ponad dwóch dekad. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a w 2022 r. studia podyplomowe Digital Marketing Strategies realizowane przez Columbia Business School i Emeritus. W przeszłości był członkiem zarządu Banku Zachodniego WBK, a następnie odpowiadał tam za obszar zarządzania marką i relacji inwestorskich.

W latach 2011–2016 Marciniak pełnił funkcję członka zarządu Lukas Banku i Credit Agricole Bank Polska, natomiast w latach 2016–2025 był wiceprezesem zarządu Credit Agricole Bank Polska.

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Bank Pocztowy działa od 1990 r. i ma siedzibę w Bydgoszczy. Jego głównym akcjonariuszem jest Poczta Polska, posiadająca 75 proc. minus 10 akcji, natomiast PKO BP kontroluje 25 proc. plus 10 akcji. Bank dysponuje siecią 131 własnych placówek oraz oferuje swoje usługi także za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej.

Źródło: PAP