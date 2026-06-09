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NEWSROOM XYZ
09.06.2026 13:57

Jensen Li nowym szefem Huawei Polska. To jego powrót nad Wisłę

Jensen Li został dyrektorem zarządzającym polskiego oddziału Huawei. Odpowiada jednak także za rozwój firmy w Ukrainie oraz w krajach bałtyckich. Wrócił nad Wisłę, bo w latach 2015–2019 był w Polsce dyrektorem sprzedaży. Zastąpił na stanowisku Jackiego Zhanga.

– Cieszę się, że znowu jestem w Polsce, z którą byłem już związany zawodowo, pracując przez kilka lat w Warszawie. Polski rynek odgrywa dziś strategiczną rolę w rozwoju gospodarki cyfrowej Europy. Od ponad 20 lat współpracujemy z operatorami telekomunikacyjnymi, przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i środowiskiem akademickim, wspierając rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz kompetencji cyfrowych. Polska jest także ważnym hubem regionalnym dla Ukrainy, Litwy, Łotwy oraz Estonii. To właśnie tutaj Huawei chce kontynuować dalsze wspieranie cyfrowej transformacji kraju oraz wzmacnianie jego pozycji jako ważnego centrum technologicznego w Europie – powiedział Jensen Li, dyrektor zarządzający Huawei Polska.

Ukończył University of Science and Technology of China na kierunku automatyka. Z Huawei związany jest od ponad 20 lat. Ponad 10 zaś spędził poza Chinami na międzynarodowych stanowiskach w koncernie.

W latach 2006–2019 odpowiadał za rozwój firmy na rynku operatorów telekomunikacyjnych w Chinach i Europie. Z kolei od 2019 r. do 2024 r. był szefem Huawei w Bułgarii i Rumunii. Ostatnio zajmował stanowisko Chief of the President's Office regionu europejskiego Huawei.

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Jensen Li
Jensen Li nowym szefem polskiego oddziału Huawei. Fot. Huawei
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