13.02.2026 08:51

Jest wynik referendum w JSW. Na „tak” głosowało 97,24 proc. pracowników

W zakończonym w piątek referendum pracownicy JSW opowiedzieli się za przyjęciem porozumienia zawieszającego – podała spółka na stronie internetowej. Wskazano, że decyzja ta otwiera drogę do podpisania porozumienia i uruchomienia działań stabilizujących sytuację spółki.

Udział w głosowaniu wzięło 16 203 pracowników JSW. Na „tak” głosowało 97,24 proc. pracowników, a na „nie” głosowało 2,76 proc.

Wcześniej zapowiadano, że wśród załogi JSW odbędzie się referendum dotyczące projektu porozumienia zawieszającego część świadczeń pracowniczych. Zgoda załogi ma umożliwić pozyskanie przez spółkę koniecznego zewnętrznego finansowania i pozwolić na uniknięcie twardej restrukturyzacji ustawowej.

JSW znajduje się w tragicznej sytuacji finansowej

JSW wskazało, że uzgodnione w piątek 6 lutego porozumienie zawieszające jest częścią szerokiego planu restrukturyzacji, którego celem jest poprawa sytuacji finansowej JSW i zabezpieczenie przyszłości spółki wobec trudnych warunków rynkowych.

Podano, że porozumienie to pakiet uzgodnionych rozwiązań wypracowanych w negocjacjach ze stroną społeczną, których celem jest ograniczenie skutków kryzysu, utrzymanie miejsc pracy i stworzenie warunków do dalszego funkcjonowania JSW. Stwierdzono, że porozumienie zawieszające jest obecnie jedynym rozwiązaniem alternatywnym wobec twardej restrukturyzacji ustawowej (upadłość lub sanacja).

Jak poinformował w środę na platformie X Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych, ze względu na trudną sytuację finansową JSW członkowie zarządu spółki zawnioskują o obniżenie swoich wynagrodzeń. Wskazał, że MAP jako większościowy akcjonariusz zawnioskuje o zwołanie WZ w celu podjęcia uchwały o obniżeniu wynagrodzenia członków RN.

Siedziba spółki JSW w Jastrzębiu-Zdroju
Siedziba JSW. Fot.: Dawid Lach/JSW
