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03.08.2026 18:15

Jonathan Milan pierwszym liderem Tour de Pologne

Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl-Trek po finiszu z peletonu wygrał w Koszalinie pierwszy etap i zdobył żółtą koszulkę lidera 83. Tour de Pologne. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter Francuz Paul Magnier (Soudal-Quick Step), a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs (EF Education-Easy Post).

Włoch Jonathan Milan
Zwycięzca 1. etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne, Włoch Jonathan Milan z grupy Lidl-Trek na podium w Koszalinie. Fot. PAP/Marcin Bielecki

Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji.

Milan zdobył za wygranie etapu 10-sekundową bonifikatę, co zapewniło mu prowadzenie w wyścigu. Natomiast osiem sekund wywalczył na lotnych premiach uczestniczący w ucieczce Kamil Małecki (Pinarello Q36.5), który w klasyfikacji generalnej zajmuje drugą lokatę. Trzeci, ze stratą czterech sekund do lidera, jest Magnier.

Etap z Gdyni do Koszalina, po pagórkach Kaszub i Pomorza Środkowego, jest najdłuższym w tegorocznej edycji – mierzy 234,2 km.

Źródło: PAP

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