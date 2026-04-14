14.04.2026 13:31

JPMorgan ogłosił wyniki za pierwszy kwartał 2025. Są lepsze niż spodziewali się analitycy

Rusza sezon wyników kwartalnych największych amerykańskich firm. Pierwsze dane finansowe podają banki. JPMorgan Chase osiągnął w pierwszym kwartale 2026 r. wyniki lepsze, niż spodziewali się analitycy.

Przychody na akcję wyniosły, jak podaje CNBC, 5,94 dolara, podczas gdy rynkowy konsensus sugerował, że będzie to 5,45 dolara. Do tego przychody wyniosły 50,54 miliarda dolarów, przy przewidywaniach analityków na poziomie 49,17 miliarda. Z kolei zysk netto wzrósł (r/r) o 13 proc. do 16,49 miliarda dolarów.

Motorem napędowym zysków banku stały się zarówno instrumenty o stałym dochodzie. Przychody z nich wzrosły bowiem o 21 proc. do 7,08 miliarda dolarów (o 370 milionów dolarów więcej, niż sugerowali analitycy). Pomogły też zyski z bankowości inwestycyjnej. Opłaty za nią poszły w górę o 28 proc. do 2,88 miliarda dolarów, czyli o 260 milionów więcej, niż się spodziewano. Głównie za sprawą doradztwa przy fuzjach czy emisji akcji.

Prezes banku ostrzega przed zagrożeniami

Jak dodaje CNBC, tak dobre wyniki bank odnotował mimo wojny w Iranie, problemów kredytowych czy wpływu AI na biznes. Jednocześnie jednak CEO JPMorgan Jamie Dimon ostrzega, że choć amerykańska gospodarka była odporna na to, co dzieje się na świecie, to problemy zaczynają narastać.

JPMorgan CEO Jamie Dimon powiedział, że gospodarka USA była odporna w tym okresie dzięki wydatkom konsumentów i firm oraz spłacie długów, ale zaznaczył, że narasta niepewność.

– Powstaje bardzo skomplikowane połączenie różnego rodzaju ryzyk – od wojen przez niestabilność cen energii, handlu międzynarodowego, globalnych deficytów czy zbyt wysokich giełdowych wycen – tłumaczy. – O ile nie możemy przewidzieć, jak to się wszystko skończy, możemy tylko powiedzieć, że są znaczące i dlatego przygotowujemy się na różne scenariusze – dodał.

JPMorgan to drugi z amerykańskich banków, który podał swoje wyniki. Pierwszy ogłosił je jego największy rywal, Goldman Sachs. Jego wyniki za pierwszy kwartał także przebiły oczekiwania analityków. We wtorek poznamy też dane z Wells Fargo i Citigroup, a w środę Bank of America i Morgan Stanley.

JPMorgan opublikował swoje wyniki za pierwszy kwartał 2026 r. Fot. Mike Kemp/In Pictures via Getty Images
