13.02.2026 14:28

JSW podpisała porozumienie ze związkami. Spółka spodziewa się dzięki niemu 1,2 mld zł oszczędności

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) poinformowała o zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi. Spółka szacuje, że oszczędności wynikające z porozumienia wyniosą 1,2 mld zł.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2026 r. z mocą obowiązywania od 1 lutego 2026 r. Zostało zawarte na okres 23 miesięcy, czyli do dnia 31 grudnia 2027 r. – podała spółka.

„Przyjmując do wyliczeń stan zatrudnienia na dzień 1 lutego 2026 r., łączne oszczędności w latach 2026-2027, wynikające z zawartego porozumienia, spółka szacuje na ok. 1,2 mld zł" – wskazała spółka w komunikacie.

Kształt porozumienia zawieszającego tymczasowo niektóre zasady wynagrodzeń w JSW oraz porozumienia wykonawczego udało się wynegocjować w ubiegłym tygodniu. Projekt porozumienia zawieszającego był przedmiotem referendum wśród pracowników spółki. Ponad 97 proc. z 16,2 tys. pracowników, którzy wzięli udział w referendum, zagłosowało za przyjęciem porozumienia – podała JSW w piątek 13 lutego rano.

Wejście na teren kopalni JSW Knurów-Szczygłowice
JSW poinformowała o zawarciu ze związkami zawodowymi porozumienia, które ma przynieść spółce 1,2 mld zł oszczędności. Fot. PAP/Michał Meissner
