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NEWSROOM XYZ
30.06.2026 18:10

JSW przesuwa termin sprzedaży spółek. Miliard złotych, ale później

Jastrzębska Spółka Węglowa przesunęła termin sprzedaży spółek Przedsiębiorstwo Budowy Szybów i Jastrzębskie Zakłady Remontowe na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu. Transakcja ma zostać sfinalizowana do 31 lipca 2026 roku.

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała w raporcie bieżącym, że termin sprzedaży dwóch spółek zależnych z grupy JSW został przesunięty z 30 czerwca na 31 lipca 2026 roku. Chodzi o Przedsiębiorstwo Budowy Szybów oraz Jastrzębskie Zakłady Remontowe. Spółka nie podała przyczyn zmiany harmonogramu.

Nową datę zapisano w aneksie do umowy przedwstępnej zawartej z Agencją Rozwoju Przemysłu. Pierwotna umowa została podpisana 9 marca 2026 roku.

Wartość transakcji przekracza miliard złotych

JSW informowała w marcu, że przedwstępna umowa sprzedaży obejmuje 95,81 proc. akcji PBSz oraz 59,39 proc. udziałów w JZR. Cena za akcje PBSz została określona na 274,4 mln zł. Z kolei wartość udziałów w JZR ustalono na 791,6 mln zł.

Łączna wartość transakcji wynosi 1,066 mld zł. Uzgodniono także, że ARP zapłaci 400 mln zł zaliczki.

JSW podkreślała wcześniej, że sprzedaż spółek wpisuje się w działania dezinwestycyjne. Mają one poprawić płynność i stabilność finansową grupy. Środki uzyskane z transakcji mają zostać przeznaczone na bieżącą działalność JSW.

Zabezpieczenia na majątku kopalń

31 marca 2026 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie JSW zgodziło się na ustanowienie zabezpieczeń na majątku kopalń Budryk i Borynia. Decyzja miała związek z przedwstępną umową sprzedaży PBSz i JZR.

Zabezpieczenia ustanowiono także w związku z aneksem do umowy konsorcjalnej dotyczącej finansowania w formule sustainability-linked loan. Aneks umożliwił JSW zbycie akcji i udziałów w spółkach zależnych.

W 2023 roku JSW pozyskała od konsorcjum instytucji finansowych zielony kredyt w wysokości 1,65 mld zł. Finansowanie ma wspierać realizację celów transformacji klimatycznej spółki.

Tego samego dnia walne zgromadzenie zgodziło się również na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności Agencji Rozwoju Przemysłu. Było to związane z planowaną sprzedażą PBSz i JZR.

Restrukturyzacja JSW i sprzedaż aktywów

JSW wyjaśniała wcześniej, że sprzedaż PBSz i JZR jest częścią procesu restrukturyzacji biznesowej. Spółka szuka środków ze zbycia aktywów, w tym udziałów i akcji w podmiotach zależnych.

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów to firma z około 80-letnią tradycją. JSW kupiła ją w 2019 roku od spółki z grupy Famuru za ponad 200 mln zł. Jastrzębskie Zakłady Remontowe powstały w 1998 roku po przekształceniu jednostki Warsztaty Remontowe, która była zapleczem technicznym JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. Jest też jednym z producentów koksu wykorzystywanego do wytopu stali. Grupa prowadzi wydobycie w kopalniach Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. JSW jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka prowadzi restrukturyzację po tym, jak zarząd zasygnalizował w 2025 roku ryzyko utraty płynności. W lutym 2026 roku JSW zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące ograniczenia kosztów pracy. Do innych działań należy sprzedaż wybranych aktywów.

8 czerwca 2026 roku walne zgromadzenie JSW zgodziło się na ustanowienie zabezpieczeń pod zaciągnięcie 850 mln zł pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu.

MAP: JSW wymaga głębokiej restrukturyzacji

Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało we wtorek w serwisie X fragment medialnej wypowiedzi ministra Wojciecha Balczuna dotyczącej JSW. Resort zapewnił, że poświęca spółce każdy dzień.

Według MAP sygnały z rynku dają ostrożne powody do optymizmu. Jednocześnie resort ocenił, że JSW wymaga głębokiej restrukturyzacji. MAP wskazał, że strata w pierwszym kwartale została zmniejszona o połowę, a wyniki spółki się poprawiają. Resort podkreślił też, że wdrożono program restrukturyzacyjny i trwają działania mające pomóc JSW przetrwać trudny okres.

Przypomnijmy, grupa JSW miała w 2025 roku 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto oraz 4,99 mld zł straty EBITDA. Kopalnie grupy wyprodukowały w tym okresie ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu.

W pierwszym kwartale 2026 roku grupa JSW odnotowała około 615,9 mln zł straty netto. Wyniki pozostają pod presją, dlatego spółka kontynuuje działania restrukturyzacyjne i zabiega o poprawę płynności finansowej.

Źródło: PAP/XYZ

Walka o JSW
Wejście na teren kopalni JSW Knurów-Szczygłowice
Na zdjęciu wejście na teren kopalni JSW Knurów-Szczygłowice. Fot. PAP/Michał Meissner
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