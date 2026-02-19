Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
NEWSROOM XYZ
19.02.2026 08:30

Jun Suk-Jeol skazany na dożywocie. Prokuratura chciała dla byłego prezydenta Korei Południowej kary śmierci

Jun Suk-Jeol, były prezydent Korei Południowej, został skazany na dożywocie. Śledczy domagali się dla niego kary śmierci za nieudaną próbę zamachu stanu.

Sędzia Dżi Gwi Jeon podkreślił, że głównym celem działań Juna Suk-Jeola było użycie sił zbrojnych do przejęcia władzy. Byłego prezydenta uznano także za winnego nadużycia uprawnień. Razem z Junem Suk-Jeolem skazano jego współpracowników. Były minister obrony Kim Jong Hjun dostał 30 lat więzienia, a byli szefowie policji usłyszeli wyroki od 3 do 18 lat pozbawienia wolności.

Podczas ogłaszania wyroku władze zarządziły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Przed sądem zgromadziły się bowiem setki zwolenników byłego prezydenta, domagając się jego uwolnienia.

W Korei Południowej nie wykonano wyroku śmierci od prawie 30 lat. W 1996 r. były dyktator Chun Doo-hwan został co prawda skazany na karę śmierci za pucz z 1979 roku, jednak wyrok złagodzono do dożywocia.

Nieudany pucz Jun Suk Yeola rozpoczął się 4 grudnia 2024 roku i trwał tylko kilka godzin. Prezydent Korei Południowej został następnie odwołany przez parlament i aresztowany. Sam broni się, że wprowadzenie stanu wojennego było gestem symbolicznym, który miał zwrócić uwagę na niezgodne z prawem działania ówczesnej opozycji.

Prokuratura chce kary śmierci dla byłego prezydenta Korei Południowej
Były prezydent Yoon Suk-Yeol przed sądem
Były prezydent Korei Południowej skazany na dożywocie. Fot. Jung Yeon-Je - Pool/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ambicje Oshee nie kończą się na Polsce ani na Europie. „Możliwe jest potrojenie wartości spółki w ciągu kilku lat”
Oshee, jeden z kluczowych graczy na rynku napojów funkcjonalnych w Polsce, ma nowego akcjonariusza. Fundusz private equity MidEuropa poinformował o nabyciu istotnego pakietu mniejszościowego w spółce. W planach są ekspansja zagraniczna, akwizycje oraz wejście w nowe kategorie produktowe.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budowa lotniska coraz bliżej. Centralny Port Komunikacyjny szuka piątej osoby do zarządu
Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK), realizująca projekt Port Polska, zatrudnia kolejnych pracowników w związku z budową megalotniska. Już teraz w CPK pracuje około tysiąca osób. Obecnie spółka poszukuje piątego członka zarządu na zupełnie nowe stanowisko.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
To nie koniec problemów z wyliczaniem powierzchni użytkowej mieszkań
Od 13 lutego 2026 r. obowiązuje art. 5a ustawy deweloperskiej. Zmieniło się liczenie powierzchni użytkowej, ale końca problemów nie widać
19.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Faustowska zagadka polskiej gospodarki. Dlaczego radzimy sobie dużo lepiej niż inni?
Polska gospodarka w ostatnich latach rosła szybciej niż niemal wszystkie kraje Europy, mimo pandemii, wojny i wysokiej inflacji. Kolejne kryzysy nie tylko nie zahamowały wzrostu, ale w części przypadków stały się impulsem rozwojowym.
17.02.2026
Aflofarm pakuje miliony w automatyzację i miliardy w reklamę. „U nas obowiązuje jedna zasada: albo grubo, albo wcale”
Farmaceutyczny gigant – rodzinny biznes – zrealizował nietypową dla branży inwestycję logistyczną. Dzięki niej znalazł się w europejskiej czołówce i zwiększył bezpieczeństwo lekowe kraju. – Nowy, zautomatyzowany magazyn to inwestycja w ludzi, nie zamierzamy ich zastąpić – zapewnia Jacek Furman, prezes Aflofarmu. W tym roku firma, która jest największym reklamodawcą w Polsce, wchodzi do internetu.
Kategorie artykułu: Analizy
Projekcja bez korekty. Dlaczego scenariusz długu na poziomie 107 proc. PKB jest mało realistyczny?
Dzisiejsza projekcja długu publicznego nie jest prognozą nieuchronnego kryzysu, lecz matematycznym ćwiczeniem opartym na założeniu „braku zmiany polityki”. W praktyce oznacza ono przesunięcie ciężaru dostosowań na kolejną kadencję parlamentu. Po 2027 r. Polska – niezależnie od opcji politycznej – stanie przed koniecznością realnej konsolidacji fiskalnej. Czy Polska rzeczywiście zmierza w stronę długu publicznego przekraczającego 100 proc. PKB? Taki obraz wyłania się ze scenariusza bazowego Komisji Europejskiej w niedawnym raporcie „Debt Sustainability Monitor 2025". Wyjaśniamy co kryje się w założeniach przyjętych przez KE i dlaczego istotniejsza - również politycznie - jest przewidywana skala zacieśnienia po 2027 r.
19.02.2026