Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.03.2026
29.03.2026 11:35

Kamil Stoch zakończył karierę. Ostatni skok polskiego mistrza olimpijskiego

Kamil Stoch, dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli, trzykrotny triumfator konkursu Czterech Skoczni i czterokrotny medalista olimpijski zakończył karierę. Kamil Stoch oddał dziś ostatni skok w konkursie Pucharu Świata na skoczni w Planicy.

Stoch w pierwszej kolejce oddał skok na odległość 193 metrów. To dało mu 30. miejsce i awans do drugiej tury. W niej oddał jeszcze krótszy skok, lądując na 190. metrze. Do lotu dała mu znać chorągiewką jego żona – Ewa Bilan-Stoch, a przy zejściu z zeskoku szpaler utworzyli skoczkowie ze szkółki KS Eve-nement Zakopane, którą Stochowie założyli w 2014.

Ostatecznie polski zawodnik zajął w swoim ostatnim konkursie 30. miejsce. Zwyciężył Marius Lindvik z Norwegii, drugie miejsce zajął Domen Prevc, a trzeci był Johann Andre Forfang z Norwegii.

Pierwszy skok Stocha w Pucharze Świata miał miejsce 17 stycznia 2004 w Zakopanem. Zajął wtedy 49. lokatę. Pierwsze punkty zdobył za siódme miejsce w Pragelato. A pierwszy konkurs wygrał 23 stycznia 2011 na Wielkiej Krokwi.

Jego największe sukcesy to cztery medale olimpijskie (trzy złote) z Soczi i Pjongczangu. Ma też na koncie sześć medali mistrzostw świata (dwa złote) oraz srebrny i dwa brązowe krążki za mistrzostwa w lotach. Stoch zdobył też w 2014 i 2018 Kryształową Kulę, wygrywając Puchar Świata. Do tego trzy razy zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni (2017, 2018 i 2021). W sumie wygrał 39 razy, a na podium stawał 80-krotnie.

Kamil Stoch na skoczni w Planicy
Kamil Stoch na skoczni w Planicy
Kamil Stoch oddał ostatni skok w Pucharze Świata. Fot. PAP/Grzegorz Momot
