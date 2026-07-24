Kanclerz Niemiec rozpoczął rekonstrukcję rządu. "Należy spodziewać się dalszych zmian"

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w piątek zmiany w rządzie. Dotychczasowa ministra zdrowia Nina Warken zostanie nową szefową Urzędu Kanclerskiego, a na czele resortu zastąpi ją Carsten Linnemann. Merz dodał, że należy spodziewać się dalszych zmian personalnych.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił pierwszą zmianę w swoim rządzie i nie wykluczył kolejnych. Fot. PAP/EPA/FILIP SINGER

Ponadto, zgodnie z zapowiedziami ze środy, dotychczasowy szef Urzędu Kanclerskiego Thorsten Frei zostanie liderem frakcji parlamentarnej chadeków CDU/CSU. Na stanowisku zastąpi Jensa Spahna, który podał się do dymisji z powodu kontrowersji związanych ze skorzystaniem przez niego z usług surogatki.

Merz w niedzielę powiedział, że sytuacja związana ze Spahnem stanowi dobrą okazję do szerszych zmian w rządzie. Ich skala była jednak w piątek mniejsza niż spodziewali się komentatorzy.

Nina Warken jest prawniczką, deputowaną CDU do Bundestagu, a od maja 2025 roku ministrą zdrowia. Stoi też na czele Frauen Union, organizacji zrzeszającej członkinie CDU.

Carsten Linnemann to ekonomistą, deputowany do Bundestagu, a od lipca 2023 roku sekretarz generalny CDU.

Uznawany za wschodzącą gwiazdę chadecji 33-letni deputowany CDU Philipp Amthor ma natomiast przejść do urzędu kanclerskiego i objąć stanowisko ministra stanu odpowiedzialnego za współpracę między rządem federalnym a krajami związkowymi.

Merz został zaprzysiężony na kanclerza w maju 2025 roku. Koalicja chadeków z socjaldemokratami, której przewodzi, jest chwiejna, dochodzi w niej do sporów, a notowania szefa rządu są niskie.

Za ważny test popularności Merza, jego rządu oraz chadecji uważa się zaplanowane na wrzesień wybory w trzech landach: Saksonii-Anhalcie, Berlinie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Prowadząca w sondażach prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AFD) liczy w nich na pierwsze w swojej historii przejęcie władzy na poziomie kraju związkowego.

Źródło: PAP