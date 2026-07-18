Niemcy. Szef klubu CDU/CSU podał się do dymisji. W tle afera obyczajowa

Szef parlamentarnej frakcji CDU/CSU Jens Spahn podał się w sobotę do dymisji w obliczu narastającej krytyki i kontrowersji związanych ze skorzystaniem przez chadeckiego polityka i jego męża z usług surogatki.

Na zdjęciu budynek niemieckiego parlamentu, fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Jak podała agencja dpa, do dymisji wezwał wcześniej Spahna lider chadeków, kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Spahn i jego mąż poinformowali w środę, że zostali rodzicami. Dziecko urodziła surogatka w USA. Informacja ta trafiła na pierwszą stronę tabloidu „Bild” i wywołała w Niemczech gorącą debatę na temat surogacji oraz podwójnych standardów. Macierzyństwo zastępcze jest w Niemczech zakazane. Z powodów etycznych jego legalizacji sprzeciwia się CDU, a w przeszłości sam Spahn, który mówił, że jako chrześcijanin nie może tego zaakceptować.

Za decyzję o skorzystaniu z usług matki zastępczej na lidera klubu CDU/CSU spadła szeroka krytyka. Głosy wzywające go do dymisji pojawiły się także wśród wpływowych polityków chadeckich.

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„W ostatnich dniach uświadomiłem sobie, że mojego osobistego szczęścia, jakim jest założenie rodziny wspólnie z moim mężem oraz zostanie ojcem, nie da się pogodzić z pełnioną przeze mnie funkcją polityczną” – napisał Spahn w piśmie do członków klubu CDU/CSU. Z treścią dokumentu zapoznała się agencja dpa.

Spahn skrytykował w piśmie „narastającą bezwzględność w debacie publicznej”, dodając, że „w ostatnich dniach stało się dla niego coraz bardziej oczywiste, że jego rodzina jest dla niego najważniejsza”.

46-letni Spahn to wpływowy polityk CDU, zasiadający w Bundestagu od 2002 r. W latach 2018–21 był ministrem zdrowia, a od maja 2025 r. kierował parlamentarną frakcją chadeków.

Źródło: PAP