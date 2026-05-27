Karol Nawrocki w Szwajcarii: Europa musi wzmacniać wspólne bezpieczeństwo

Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Szwajcarii zaapelował o wzmocnienie wspólnego bezpieczeństwa w Europie w obliczu wojny w Ukrainie i globalnych napięć. Odniósł się także do współpracy międzynarodowej oraz podpisanego traktatu polsko-brytyjskiego.

Prezydent RP Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą rozpoczął dwudniową wizytę w Szwajcarii. W środę wystąpił w szwajcarskim parlamencie wspólnie z prezydentem Szwajcarii Guyem Parmelinem, gdzie podkreślił, że w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej konieczne jest wzmacnianie wspólnego bezpieczeństwa w Europie.

Prezydent RP @NawrockiKn: Stosunki między Polską a Szwajcarią są tradycyjnie przyjazne i oparte na regularnym dialogu w sferze politycznej, gospodarczej, w sferze kulturalnej i społecznej, o czym świadczy również dzisiejsza wizyta. Są na bardzo wysokim i dobrym poziomie. Służą… pic.twitter.com/nVBXwY6n7z — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 27, 2026

🇵🇱🤝🇨🇭 #Staatsbesuch#BundespräsidentCH @ParmelinG und Caroline Parmelin begrüssen den polnischen Präsidenten @NawrockiKn und dessen Ehepartnerin Marta Nawrocka auf dem Landsitz Lohn. pic.twitter.com/Y9NP7Jk27x — Bundesrat • Conseil fédéral • Consiglio federale (@BR_Sprecher) May 27, 2026

Nawrocki wskazał, że za wschodnią granicą Polski od pięciu lat trwa wojna na pełną skalę w Ukrainie, a mimo sankcji Rosja nadal prowadzi działania wojenne. Zwrócił uwagę, że każdego dnia giną niewinni ludzie, co — jak podkreślił — pokazuje skalę kryzysu bezpieczeństwa.

Prezydent ocenił, że konflikty, w tym wojna w Ukrainie oraz napięcia na Bliskim Wschodzie, wpływają na globalną stabilność. Jak stwierdził, świat „pogrąża się w chaosie”, dlatego państwa europejskie powinny ściślej współpracować.

W swoim wystąpieniu podkreślił również, że Polska wydaje blisko 5 proc. PKB na obronność, wzmacniając w ten sposób wschodnią flankę NATO i bezpieczeństwo całej Europy.

Polska jako lider obronności i współpraca gospodarcza

Nawrocki zaznaczył, że Polska jest dziś jednym z liderów regionu nie tylko pod względem gospodarczym, ale przede wszystkim w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Jak mówił, inwestycje w armię są inwestycją we wspólne bezpieczeństwo europejskie.

W kontekście sankcji wobec Rosji prezydent ocenił, że przynoszą one efekty, ograniczając możliwości finansowania wojny. Z tego powodu — jego zdaniem — powinny być dalej wzmacniane i konsekwentnie utrzymywane.

Podczas wizyty odniósł się również do relacji polsko-szwajcarskich, przypominając historyczne związki obu państw. Wskazał m.in. na działalność Grupy Ładosia, której członkowie w czasie II wojny światowej w Bernie ratowali Żydów, wystawiając im fałszywe paszporty.

Prezydent podkreślił także rosnące powiązania gospodarcze. W Szwajcarii działają polskie firmy, takie jak Orlen, Asseco, Comarch i InPost, a jednocześnie Szwajcaria pozostaje jednym z największych inwestorów spoza UE w Polsce.

Traktat polsko-brytyjski i komentarz prezydenta

W trakcie wizyty Nawrocki odniósł się również do podpisanego w Londynie traktatu o bezpieczeństwie i obronności między Polską a Wielką Brytanią, zawartego przez premiera Donalda Tuska i premiera Keira Starmera. Dokument zakłada wzajemną pomoc w przypadku napaści zbrojnej.

The challenges we face in Europe demand strong partnerships.



Today I’ve signed a defence treaty with @DonaldTusk to strengthen our shared security and capabilities.



This is the biggest step forward in our defence and security relationship with Poland in a generation. pic.twitter.com/1Vh2QxPzTW — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 27, 2026

Prezydent przyznał, że o szczegółach traktatu dowiedział się głównie z opinii publicznej, choć później otrzymał dodatkowe informacje od jednego z wiceministrów. Jak zaznaczył, musi jeszcze dokładnie zapoznać się z jego treścią.

Nawrocki stwierdził jednocześnie, że przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu państwa prezydent i jego kancelaria powinni być wcześniej informowani o przygotowywanych rozwiązaniach. Podkreślił, że decyzje będą analizowane pod kątem bezpieczeństwa Polski.

Zwrócił także uwagę, że traktat musi przejść procedurę ratyfikacyjną w obu krajach, zanim formalnie wejdzie w życie. Dodał, że podejmie decyzję po szczegółowej analizie dokumentu w kontekście interesów Polski i współpracy sojuszniczej.

Chciałbym, by chociaż raz Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza — podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do zarzutów, że Kancelaria nie była poinformowana o planowanym podpisaniu przez rząd traktatu z Wielką Brytanią.

Źródło: PAP