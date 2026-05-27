Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.05.2026
NEWSROOM XYZ
27.05.2026 19:00

Karol Nawrocki w Szwajcarii: Europa musi wzmacniać wspólne bezpieczeństwo

Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Szwajcarii zaapelował o wzmocnienie wspólnego bezpieczeństwa w Europie w obliczu wojny w Ukrainie i globalnych napięć. Odniósł się także do współpracy międzynarodowej oraz podpisanego traktatu polsko-brytyjskiego.

Prezydent RP Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą rozpoczął dwudniową wizytę w Szwajcarii. W środę wystąpił w szwajcarskim parlamencie wspólnie z prezydentem Szwajcarii Guyem Parmelinem, gdzie podkreślił, że w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej konieczne jest wzmacnianie wspólnego bezpieczeństwa w Europie.

Nawrocki wskazał, że za wschodnią granicą Polski od pięciu lat trwa wojna na pełną skalę w Ukrainie, a mimo sankcji Rosja nadal prowadzi działania wojenne. Zwrócił uwagę, że każdego dnia giną niewinni ludzie, co — jak podkreślił — pokazuje skalę kryzysu bezpieczeństwa.

Prezydent ocenił, że konflikty, w tym wojna w Ukrainie oraz napięcia na Bliskim Wschodzie, wpływają na globalną stabilność. Jak stwierdził, świat „pogrąża się w chaosie”, dlatego państwa europejskie powinny ściślej współpracować.

Czytaj również: Szwajcaria – stabilność pod znakiem zapytania. Tragiczny pożar w kurorcie narciarskim tylko dołożył Szwajcarom zmartwień

W swoim wystąpieniu podkreślił również, że Polska wydaje blisko 5 proc. PKB na obronność, wzmacniając w ten sposób wschodnią flankę NATO i bezpieczeństwo całej Europy.

Polska jako lider obronności i współpraca gospodarcza

Nawrocki zaznaczył, że Polska jest dziś jednym z liderów regionu nie tylko pod względem gospodarczym, ale przede wszystkim w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Jak mówił, inwestycje w armię są inwestycją we wspólne bezpieczeństwo europejskie.

W kontekście sankcji wobec Rosji prezydent ocenił, że przynoszą one efekty, ograniczając możliwości finansowania wojny. Z tego powodu — jego zdaniem — powinny być dalej wzmacniane i konsekwentnie utrzymywane.

Podczas wizyty odniósł się również do relacji polsko-szwajcarskich, przypominając historyczne związki obu państw. Wskazał m.in. na działalność Grupy Ładosia, której członkowie w czasie II wojny światowej w Bernie ratowali Żydów, wystawiając im fałszywe paszporty.

Prezydent podkreślił także rosnące powiązania gospodarcze. W Szwajcarii działają polskie firmy, takie jak Orlen, Asseco, Comarch i InPost, a jednocześnie Szwajcaria pozostaje jednym z największych inwestorów spoza UE w Polsce.

Traktat polsko-brytyjski i komentarz prezydenta

W trakcie wizyty Nawrocki odniósł się również do podpisanego w Londynie traktatu o bezpieczeństwie i obronności między Polską a Wielką Brytanią, zawartego przez premiera Donalda Tuska i premiera Keira Starmera. Dokument zakłada wzajemną pomoc w przypadku napaści zbrojnej.

Prezydent przyznał, że o szczegółach traktatu dowiedział się głównie z opinii publicznej, choć później otrzymał dodatkowe informacje od jednego z wiceministrów. Jak zaznaczył, musi jeszcze dokładnie zapoznać się z jego treścią.

Czytaj również: Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa

Nawrocki stwierdził jednocześnie, że przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu państwa prezydent i jego kancelaria powinni być wcześniej informowani o przygotowywanych rozwiązaniach. Podkreślił, że decyzje będą analizowane pod kątem bezpieczeństwa Polski.

Zwrócił także uwagę, że traktat musi przejść procedurę ratyfikacyjną w obu krajach, zanim formalnie wejdzie w życie. Dodał, że podejmie decyzję po szczegółowej analizie dokumentu w kontekście interesów Polski i współpracy sojuszniczej.

Chciałbym, by chociaż raz Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza — podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do zarzutów, że Kancelaria nie była poinformowana o planowanym podpisaniu przez rząd traktatu z Wielką Brytanią.

Źródło: PAP

Karol Nawrocki, Guy Parmelin
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki (L) oraz prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Guy Parmelin (P) podczas spotkania z mediami w Bernie, 27 maja 2026 r. Fot. PAP/Przemysław Piątkowski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rządził w Coca-Coli, ale rzucił korporację dla polskich gór. Buduje grupę luksusowych hoteli
Jak Polska stała się rynkiem hoteli premium? Historia Grzegorza Gacka pokazuje potencjał polskiej turystyki i nowego luksusu
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Fundusz, który czeka na kosmitów? Szukamy najdziwniejszych ETF-ów
Fundusze nie muszą być nudne. Na amerykańskiej giełdzie notowane są naprawdę pomysłowe ETF-y. Chociaż brzmią jak żart, to mogą pomóc zarobić. Dokonaliśmy przeglądu rynku i wyróżniliśmy najbardziej…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Najlepsi z najlepszych na Sigma Challenge 2026 (FOTORELACJA)
Gala wręczenia nagród konkursu Sigma Challenge już za nami. Uroczystość odbyła się w wyjątkowej scenerii Łazienek Królewskich w Warszawie, w restauracji Belvedere.
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polak szefem najpotężniejszej biznesowej organizacji w Europie. Mówi, co zrobić, by kontynent wrócił do gry
Maciej Witucki od lipca pokieruje BusinessEurope, organizacją zrzeszającą 20 mln firm. Przekonuje, że Europa wciąż ma ogromne atuty, ale musi lepiej wykorzystać kapitał, przemysł i technologie.…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Na GPW ruszyły dywidendowe żniwa. Miliardy złotych trafią do inwestorów
Poznaliśmy już deklaracje dywidendowe większości spółek z polskiej giełdy. To ostatni moment, by kupić akcje i wziąć udział w podziale zeszłorocznego zysku. Sprawdziliśmy, kto płaci najwięcej.
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Firmy znów inwestują, leasing bije rekordy. „Powinien być oczkiem w głowie bankowców”
Rynek leasingu ma za sobą rekordowy marzec, a bankowe grupy coraz mocniej walczą o klientów. Szefowie firm leasingowych wskazują, które obszary rosną najszybciej, co napędza popyt i dlaczego leasing…
25.05.2026