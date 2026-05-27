Karol Nawrocki w Szwajcarii: Europa musi wzmacniać wspólne bezpieczeństwo
Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Szwajcarii zaapelował o wzmocnienie wspólnego bezpieczeństwa w Europie w obliczu wojny w Ukrainie i globalnych napięć. Odniósł się także do współpracy międzynarodowej oraz podpisanego traktatu polsko-brytyjskiego.
Prezydent RP Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą rozpoczął dwudniową wizytę w Szwajcarii. W środę wystąpił w szwajcarskim parlamencie wspólnie z prezydentem Szwajcarii Guyem Parmelinem, gdzie podkreślił, że w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej konieczne jest wzmacnianie wspólnego bezpieczeństwa w Europie.
Nawrocki wskazał, że za wschodnią granicą Polski od pięciu lat trwa wojna na pełną skalę w Ukrainie, a mimo sankcji Rosja nadal prowadzi działania wojenne. Zwrócił uwagę, że każdego dnia giną niewinni ludzie, co — jak podkreślił — pokazuje skalę kryzysu bezpieczeństwa.
Prezydent ocenił, że konflikty, w tym wojna w Ukrainie oraz napięcia na Bliskim Wschodzie, wpływają na globalną stabilność. Jak stwierdził, świat „pogrąża się w chaosie”, dlatego państwa europejskie powinny ściślej współpracować.
W swoim wystąpieniu podkreślił również, że Polska wydaje blisko 5 proc. PKB na obronność, wzmacniając w ten sposób wschodnią flankę NATO i bezpieczeństwo całej Europy.
Polska jako lider obronności i współpraca gospodarcza
Nawrocki zaznaczył, że Polska jest dziś jednym z liderów regionu nie tylko pod względem gospodarczym, ale przede wszystkim w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Jak mówił, inwestycje w armię są inwestycją we wspólne bezpieczeństwo europejskie.
W kontekście sankcji wobec Rosji prezydent ocenił, że przynoszą one efekty, ograniczając możliwości finansowania wojny. Z tego powodu — jego zdaniem — powinny być dalej wzmacniane i konsekwentnie utrzymywane.
Podczas wizyty odniósł się również do relacji polsko-szwajcarskich, przypominając historyczne związki obu państw. Wskazał m.in. na działalność Grupy Ładosia, której członkowie w czasie II wojny światowej w Bernie ratowali Żydów, wystawiając im fałszywe paszporty.
Prezydent podkreślił także rosnące powiązania gospodarcze. W Szwajcarii działają polskie firmy, takie jak Orlen, Asseco, Comarch i InPost, a jednocześnie Szwajcaria pozostaje jednym z największych inwestorów spoza UE w Polsce.
Traktat polsko-brytyjski i komentarz prezydenta
W trakcie wizyty Nawrocki odniósł się również do podpisanego w Londynie traktatu o bezpieczeństwie i obronności między Polską a Wielką Brytanią, zawartego przez premiera Donalda Tuska i premiera Keira Starmera. Dokument zakłada wzajemną pomoc w przypadku napaści zbrojnej.
Prezydent przyznał, że o szczegółach traktatu dowiedział się głównie z opinii publicznej, choć później otrzymał dodatkowe informacje od jednego z wiceministrów. Jak zaznaczył, musi jeszcze dokładnie zapoznać się z jego treścią.
Nawrocki stwierdził jednocześnie, że przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu państwa prezydent i jego kancelaria powinni być wcześniej informowani o przygotowywanych rozwiązaniach. Podkreślił, że decyzje będą analizowane pod kątem bezpieczeństwa Polski.
Zwrócił także uwagę, że traktat musi przejść procedurę ratyfikacyjną w obu krajach, zanim formalnie wejdzie w życie. Dodał, że podejmie decyzję po szczegółowej analizie dokumentu w kontekście interesów Polski i współpracy sojuszniczej.
Chciałbym, by chociaż raz Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza — podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do zarzutów, że Kancelaria nie była poinformowana o planowanym podpisaniu przez rząd traktatu z Wielką Brytanią.
Źródło: PAP