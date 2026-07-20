KE nałożyła najwyższą karę na platformę handlową w ramach DSA. AlExpress ma zapłacić 550 mln euro

To najwyższa kara nałożona przez Komisję Europejską w ramach Aktu o usługach cyfrowych (DSA). AliExpress dostało 550 mln euro kary za niewystarczające działania przeciw sprzedaży nielegalnych czy podrabianych towarów.

Komisja Europejska nałożyła na AliExpress 550 mln euro grzywny. Fot. Getty Images

Komisja Europejska stwierdziła, że chińska platforma nie usuwała ofert, w których występowały podróbki, niebezpieczne zabawki czy kosmetyki. Do tego system rekomendacji i reklam platformy pomagał rozpowszechniać takie oferty. Zastrzeżenia Brukseli wzbudził także mechanizm weryfikacji sprzedawców i autoryzacji marek. KE uznała, że były one nieskuteczne i proste do obejścia.

Teraz chińska platforma ma czas do 20 października na przedstawienie działań naprawczych. Jeśli tego nie zrobi, grożą jej kolejne kary.

– Rozprzestrzenianie się podrabianej odzieży, niebezpiecznych zabawek, niebezpiecznych kosmetyków i innych nielegalnych i szkodliwych produktów nie jest nieuniknionym kosztem zakupów online – to niewypełnienie przez AliExpress obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych. Skala nie jest wymówką; zagrożenia muszą być identyfikowane i systematycznie rozwiązywane, aby zapewnić konsumentom bezpieczne zakupy online – tłumaczy wiceszefowa KE Henna Virkkunen.

Stanowisko AliExpress

Platforma skrytykowała decyzję Brukseli. „Nie zgadzamy się z dzisiejszą decyzją i nieproporcjonalną grzywną, która nie odzwierciedla w wystarczającym stopniu naszych dotychczasowych ram prawnych i znaczących, proaktywnych usprawnień, które wprowadziliśmy. Uważnie analizujemy tę decyzję i rozważamy wszystkie dostępne opcje" – czytamy w oświadczeniu chińskiej platformy sprzedażowej.