KE nałożyła najwyższą karę na platformę handlową w ramach DSA. AlExpress ma zapłacić 550 mln euro
To najwyższa kara nałożona przez Komisję Europejską w ramach Aktu o usługach cyfrowych (DSA). AliExpress dostało 550 mln euro kary za niewystarczające działania przeciw sprzedaży nielegalnych czy podrabianych towarów.
Komisja Europejska stwierdziła, że chińska platforma nie usuwała ofert, w których występowały podróbki, niebezpieczne zabawki czy kosmetyki. Do tego system rekomendacji i reklam platformy pomagał rozpowszechniać takie oferty. Zastrzeżenia Brukseli wzbudził także mechanizm weryfikacji sprzedawców i autoryzacji marek. KE uznała, że były one nieskuteczne i proste do obejścia.
Teraz chińska platforma ma czas do 20 października na przedstawienie działań naprawczych. Jeśli tego nie zrobi, grożą jej kolejne kary.
– Rozprzestrzenianie się podrabianej odzieży, niebezpiecznych zabawek, niebezpiecznych kosmetyków i innych nielegalnych i szkodliwych produktów nie jest nieuniknionym kosztem zakupów online – to niewypełnienie przez AliExpress obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych. Skala nie jest wymówką; zagrożenia muszą być identyfikowane i systematycznie rozwiązywane, aby zapewnić konsumentom bezpieczne zakupy online – tłumaczy wiceszefowa KE Henna Virkkunen.
Stanowisko AliExpress
Platforma skrytykowała decyzję Brukseli. „Nie zgadzamy się z dzisiejszą decyzją i nieproporcjonalną grzywną, która nie odzwierciedla w wystarczającym stopniu naszych dotychczasowych ram prawnych i znaczących, proaktywnych usprawnień, które wprowadziliśmy. Uważnie analizujemy tę decyzję i rozważamy wszystkie dostępne opcje" – czytamy w oświadczeniu chińskiej platformy sprzedażowej.