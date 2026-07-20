Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.07.2026
NEWSROOM XYZ
20.07.2026 13:43

KE nałożyła najwyższą karę na platformę handlową w ramach DSA. AlExpress ma zapłacić 550 mln euro

To najwyższa kara nałożona przez Komisję Europejską w ramach Aktu o usługach cyfrowych (DSA). AliExpress dostało 550 mln euro kary za niewystarczające działania przeciw sprzedaży nielegalnych czy podrabianych towarów.

Fizyczny sklep AliExpress
Komisja Europejska nałożyła na AliExpress 550 mln euro grzywny. Fot. Getty Images

Komisja Europejska stwierdziła, że chińska platforma nie usuwała ofert, w których występowały podróbki, niebezpieczne zabawki czy kosmetyki. Do tego system rekomendacji i reklam platformy pomagał rozpowszechniać takie oferty. Zastrzeżenia Brukseli wzbudził także mechanizm weryfikacji sprzedawców i autoryzacji marek. KE uznała, że były one nieskuteczne i proste do obejścia.

Teraz chińska platforma ma czas do 20 października na przedstawienie działań naprawczych. Jeśli tego nie zrobi, grożą jej kolejne kary.

– Rozprzestrzenianie się podrabianej odzieży, niebezpiecznych zabawek, niebezpiecznych kosmetyków i innych nielegalnych i szkodliwych produktów nie jest nieuniknionym kosztem zakupów online – to niewypełnienie przez AliExpress obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych. Skala nie jest wymówką; zagrożenia muszą być identyfikowane i systematycznie rozwiązywane, aby zapewnić konsumentom bezpieczne zakupy online – tłumaczy wiceszefowa KE Henna Virkkunen.

Stanowisko AliExpress

Platforma skrytykowała decyzję Brukseli. „Nie zgadzamy się z dzisiejszą decyzją i nieproporcjonalną grzywną, która nie odzwierciedla w wystarczającym stopniu naszych dotychczasowych ram prawnych i znaczących, proaktywnych usprawnień, które wprowadziliśmy. Uważnie analizujemy tę decyzję i rozważamy wszystkie dostępne opcje" – czytamy w oświadczeniu chińskiej platformy sprzedażowej.

Bruksela bierze się za Shein. Firma zapowiada pełną współpracę z KE
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
Co czyta premier Donald Tusk?
„Czarne słońce” Jakuba Żulczyka, „Upadek Cesarstwa Rzymskiego” Petera Heathera czy „Król” Szczepana Twardocha. To tylko niektóre z książek polecanych przez premiera Donalda Tuska. Jakie książki czyta…
19.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Żabka kontynuowała wzrosty, kursy banków znów w dół. Dzień na GPW 17 lipca 2026 r.
Piątek przyniósł kolejne spadki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Główne indeksy zamknęły notowania ze spadkiem. Po raz drugi z rzędu w obrębie WIG20 najmocniej rosła Żabka.…
17.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Szybsza elektryfikacja i ulgi dla przemysłu. Unia reformuje system ETS, ale nie zmienia celu redukcji emisji
Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu handlu emisjami (ETS), która ma złagodzić obciążenia dla przemysłu i poprawić jego konkurencyjność. Eksperci apelują teraz do polskiego…
17.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Rzecznik Finansowy chce ujednolicić polisy. Ubezpieczyciele mówią o końcu konkurencji
Rzecznik Finansowy wraca do pomysłu ujednolicenia definicji stosowanych w polisach, m.in. w ubezpieczeniach domów i samochodów. Podobne rozwiązania funkcjonują już we Francji i krajach…
20.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Carnaval Sztukmistrzów czas zacząć! Ulica staje się sceną, a cyrk miesza z teatrem
Lublin ponownie zamieni się w scenę dla akrobatów, highlinerów, performerów i artystów ulicznych z całego świata. Carnaval Sztukmistrzów, największy festiwal kuglarstwa w Polsce, to nie tylko…
18.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polski startup przyspiesza odkrywanie leków dzięki AI. W 2026 r. chce znów potroić sprzedaż
Molecule.one rozwija platformę Maria, która łączy modele AI, autonomiczne laboratorium i dane chemiczne. Startup współpracował z OpenAI przy optymalizacji reakcji wykorzystywanej w produkcji leków, a…
20.07.2026