KE: ograniczenie sprzedaży oleju napędowego przez Słowację jest sprzeczne z prawem UE

Wprowadzenie przez rząd Słowacji ograniczeń w sprzedaży oleju napędowego, w tym wyższych cen dla samochodów z zagranicznymi rejestracjami, jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej – podała we wtorek Komisja Europejska (KE).

Regulacje na Słowacji, do których odnosiła się KE, obowiązują od poniedziałku.

– Przyjmujemy do wiadomości, że rząd Słowacji przyjął środek nakładający 30-dniowe ograniczenie na tankowanie oleju napędowego na Słowacji, a także wprowadzający zróżnicowane ceny dla pojazdów krajowych i zagranicznych. Obejmuje to wyższe ceny dla pojazdów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi – powiedział na konferencji prasowej rzecznik KE Ricardo Cardoso.

– Uważamy, że ten środek jest wysoce dyskryminujący i sprzeczny z prawem UE. Rozumiemy potrzebę wspierania obywateli, ale w tym szczególnym czasie środki te nie mogą dyskryminować ze względu na narodowość ani podważać integralności naszego jednolitego rynku. Podejmiemy odpowiednie kroki prawne w celu zapewnienia przestrzegania tych przepisów – dodał rzecznik KE.

Na Słowacji od poniedziałku ceny oleju napędowego dla zagranicznych kierowców są ustalane na podstawie średniej cen oleju napędowego z Austrii, Czech i Polski, przy wykorzystaniu danych UE. Obowiązuje też limit tankowania – można zapełnić bak samochodu oraz 10-litrowy kanister. Te ograniczenia mają obowiązywać przez 30 dni i nie dotyczą benzyny.

