KE pozwała Polskę i Hiszpanię do TSUE. Za niewdrożenie ETS w sektorze lotniczym

Komisja Europejska uważa, że Polska i Hiszpania nie wdrożyły do swojego prawa przepisów dotyczących systemu ETS w lotnictwie. Bruksela chce więc, by TSUE nałożyło na oba te kraje kary finansowe.

Bruksela poinformowała, że 31 grudnia 2023 r. upłynął termin wdrożenia dyrektywy o wkładzie lotnictwa w zmniejszenie emisji. Ma ona zwiększyć udział tego sektora w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zakłada ona choćby likwidację darmowych uprawnień do emisji dla linii lotniczych i wymaga od przewoźników zakupu jednostek redukcji emisji.

Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszenia prawa wobec Polski i Hiszpanii w styczniu 2024 r. Według Brukseli działania Madrytu i Warszawy są niewystarczające, dlatego obie stolice zostały pozwane do TSUE.

Komisja skierowała też wobec Hiszpanii dodatkową skargę za to, że nie wdrożyła znowelizowanej dyrektywy dotyczącej unijnego systemu handlu emisjami ETS jako całości. Rozszerzają one ten system m.in. na transport morski oraz wzmacniają fundusze wspierające transformację klimatyczną.

Bruksela chce osiągnąć ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz neutralność klimatyczną do 2050 r.