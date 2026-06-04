Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.06.2026
NEWSROOM XYZ
04.06.2026 15:35

KE pozwała Polskę i Hiszpanię do TSUE. Za niewdrożenie ETS w sektorze lotniczym

Komisja Europejska uważa, że Polska i Hiszpania nie wdrożyły do swojego prawa przepisów dotyczących systemu ETS w lotnictwie. Bruksela chce więc, by TSUE nałożyło na oba te kraje kary finansowe.

Bruksela poinformowała, że 31 grudnia 2023 r. upłynął termin wdrożenia dyrektywy o wkładzie lotnictwa w zmniejszenie emisji. Ma ona zwiększyć udział tego sektora w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zakłada ona choćby likwidację darmowych uprawnień do emisji dla linii lotniczych i wymaga od przewoźników zakupu jednostek redukcji emisji.

Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszenia prawa wobec Polski i Hiszpanii w styczniu 2024 r. Według Brukseli działania Madrytu i Warszawy są niewystarczające, dlatego obie stolice zostały pozwane do TSUE.

Komisja skierowała też wobec Hiszpanii dodatkową skargę za to, że nie wdrożyła znowelizowanej dyrektywy dotyczącej unijnego systemu handlu emisjami ETS jako całości. Rozszerzają one ten system m.in. na transport morski oraz wzmacniają fundusze wspierające transformację klimatyczną.

Bruksela chce osiągnąć ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz neutralność klimatyczną do 2050 r.

Polska skierowała umowę UE-Mercosur do TSUE
Na zdjęciu siedziba TSUE
Bruksela chce kar finansowych dla Polski i Hiszpanii. Fot. EPA/NICOLAS BOUVY
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
TOP 10 czeskich podatników. Koncerny zbrojeniowe karmią budżet państwa
Škoda Auto zapłaciła w 2025 r. fiskusowi 17,6 mld koron. To więcej niż w ostatnich trzech latach łącznie. W czołowej 10 podatników w Czechach znalazły się po raz pierwszy zbrojeniowe Excalibur Army i…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Nowa prezeska PFR Ventures: „Polska musi zdobyć inwestorów, którzy zostaną z VC na lata”
Rozalia Urbanek, nowa prezeska PFR Ventures w pierwszej rozmowie po nominacji mówi o najważniejszych celach instytucji. Na polskim rynku venture capital mają pojawić się nowi, długoterminowi…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Podatek od nadmiarowych zysków zbulwersował branżę paliwową. „Stawka wśród najwyższych w Europie”
Branża paliwowa mocno skrytykowała przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nakładający na nich ekstrapodatek. POPiHN żąda wstrzymania prac nad projektem w tej formie, a niektóre firmy…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
InPost zwiększa nakłady we Francji. „Pod względem podejścia do inwestorów to kraj numer jeden w Europie"
InPost podnosi wartość wydatków na francuskim rynku do 1,4 mld euro. Już wcześniej spółka była największym polskim inwestorem w tym kraju. Ogłoszenie nowych planów odbyło się podczas dorocznej…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex najsilniejszy w WIG20, akcje KGHM i Modivo w dół. Dzień na GPW 3 czerwca 2026 r.
W środę najlepszy w WIG20 był Budimex, podczas gdy akcje KGHM i Modivo potaniały najmocniej. Sesja przebiegła spokojnie i bez wyraźnego kierunku, ale na rynkach wciąż ciąży ryzyko związane z wojną na…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Świat
Francja i Norwegia o odstraszaniu nuklearnym. Porozumienie z Narwiku zmienia układ sił w Europie Północnej
Norwegia chce być oczami i uszami UE, oferując dane z satelitów i radarów. Francja, proponując tzw. odstraszanie nuklearne, rozszerza swoje wpływy wojskowe na Północną Europę. Porozumienie z Narwiku…
02.06.2026