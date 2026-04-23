23.04.2026 12:54

KE pozytywnie oceniła wniosek Polski o wypłatę 7,2 mld euro z KPO

Komisja Europejska (KE) pozytywnie oceniła wniosek Polski o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na kwotę 7,2 mld euro. Warunkiem wypłaty w przypadku tego wniosku była m.in. reforma inspekcji pracy.

Według ministra funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz pieniądze mają wpłynąć do Polski 1 czerwca – jak napisała na platformie X, na „dzień dziecka”.

Po wydaniu pozytywnej opinii KE musi zwrócić się o ocenę wniosku do reprezentantów krajów członkowskich. Będą oni mieli miesiąc na jej wydanie. Potem KE będzie mogła wypłacić Polsce pieniądze.

Minstra podała także, że w 2026 r. na inwestycje z KPO trafi 100 mld zł.

Wniosek o wypłatę z KPO Polska złożyła 23 grudnia 2025 r. Jednym z warunków wypłacenia pieniędzy było spełnienie kamienia milowego związanego z ochroną pracowników.

2 kwietnia 2026 r. prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o reformie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Reforma nadaje PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę.

Jak opisywaliśmy w XYZ, reforma inspekcji pracy, którą wprowadza ustawa podpisana przez prezydenta, mocno odbiega od pierwotnych założeń projektu. Zgodnie z początkowymi założeniami PIP miała wydawać decyzje administracyjne z rygorem natychmiastowej wykonalności. Pracodawcy mieli mieć możliwość odwołania do Głównego Inspektora Pracy. Takie rozwiązania budziły duże wątpliwości strony pracodawców. W toku prac nad ustawą premier Donald Tusk nieoczekiwanie zapowiedział, że jej pierwotne ustalenia zostaną zmienione.

Przyjęta przez parlament ustawa nadal utrzymuje w mocy zasadę, że w rękach PIP jest uprawnienie do zamiany pozornych umów w umowy o pracę w drodze decyzji administracyjnej. Zmieni się jednak sposób odwołania od tej decyzji przez firmy i wydłuży czas jej wykonalności.

Źródło: PAP/XYZ

unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej
Komisja Europejska pozytywnie oceniła wniosek Polski o płatność 7,2 mld euro w ramach KPO. Warunkiem tej wypłaty była realizacja kamienia milowego związanego z reformą inspekcji pracy. Fot. Santiago Urquijo/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Wąskie gardła finansowania w polskim VC: gdzie blokuje się wzrost
Luki kapitałowe w polskim VC wciąż blokują rozwój spółek na kluczowych etapach. Ogranicza to ich skalowanie i wypycha część firm za granicę.
23.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
System SOK za miliony nie działa, prokuratura umarza śledztwo
Ok. 14 mln zł łącznie kosztowała Interaktywna Baza Danych, która miała ułatwić służbę funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei. Jednak nie ułatwiła, a teraz... nie działa.
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Firma upadła, bo atakujący odgadł hasło. „Przestępcy cały czas skanują internet"
Cyberatak rzadko zaczyna się od spektakularnego włamania w hollywoodzkim stylu. W praktyce to proces – często długotrwały, metodyczny i zaskakująco... przewidywalny.
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Handel skręca w stronę parków. To one dziś napędzają inwestycje
Parki handlowe dominują na rynku nieruchomości handlowych w Polsce, odpowiadając za większość nowej podaży i projektów w budowie.
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kolejne roszady w grupie PZU. Iwona Wróbel nową szefową PZU Życie
Tydzień po wyborze szefa całej grupy rada nadzorcza powołała nowy skład zarządu spółki życiowej. Prezeską została doświadczona menedżerka. Zmian w kierownictwie jest jednak więcej.
21.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Mało strzelnic, mało amunicji. Warszawska Policja ma problem
Komenda Stołeczna Policji nie ma swojej strzelnicy. Funkcjonariusze muszą ćwiczyć w wynajmowanych obiektach. Niewiele wskazuje na to, by w najbliższym czasie sytuacja miała się poprawić.
22.04.2026