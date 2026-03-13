Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
NEWSROOM XYZ
Pilne
13.03.2026 12:38

KE pracuje nad umową pożyczkową z Polską ws. SAFE, by wypłacić pieniądze w kwietniu

Komisja Europejska (KE) finalizuje obecnie umowę pożyczkową w ramach SAFE, aby móc podpisać ją z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu – oświadczył w piątek rzecznik Komisji Thomas Regnier. Czas jest najważniejszy, jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego wdrożenia planu – podkreślił.

Regnier był pytany o skutki zapowiedzianego przez prezydenta Karola Nawrockiego weta wobec ustawy wdrażającej program finansowania obronności SAFE.

– Polska jest największym beneficjentem programu SAFE, w wysokości 43,7 mld euro. To prawie jedna trzecia puli SAFE – odpowiedział.

Jak podkreślił, Polska przedstawiła bardzo solidny i dobrze przygotowany plan, który został zatwierdzony w rekordowym czasie.

– Jeśli chodzi o potencjalne dalsze kroki, o to, czy będą kolejne płatności, czy nie, nasze stanowisko jest jasne: czas jest najważniejszy i jesteśmy zdecydowani wdrożyć plan bezzwłocznie. Dlatego Komisja finalizuje obecnie umowę pożyczkową, aby móc ją podpisać z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu – powiedział Regnier.

Rzecznik był pytany podczas briefingu w Brukseli o słowa premiera Donalda Tuska, że „jeżeli będzie weto (wobec programu), to na wojsko znajdziemy pieniądze, ale przez to weto nie będzie pieniędzy na ochronę granicy wschodniej, wsparcie Straży Granicznej, policji w jej zadaniach na rzecz bezpieczeństwa obywateli, na cyberbezpieczeństwo”. Regnier odparł, że Komisja Europejska zgadza się z tymi słowami.

Powiedział też, że „Europa zdecydowanie nie zyska na braku zaangażowania Polski”.

– Mówiłem już, jak ważną rolę odgrywa Polska w ochronie naszego kontynentu jako całości. Mogę przywołać cztery nasze flagowe inicjatywy: Straż Wschodniej Flanki, inicjatywę obrony antydronowej, tarczę powietrzną czy tarczę kosmiczną. To podejście zbiorowe. Nie chodzi tu tylko o usługi wojskowe. To inkluzywne podejście. Oczywiście uwzględnia również aspekt cyberbezpieczeństwa. Więc tak, zdecydowanie potrzebujemy Polski na pokładzie. W pełni zgadzamy się również z tym, co powiedział pan Tusk – powiedział rzecznik.

Czytaj także:

Źródło: PAP. Tekst zaktualizowano.

unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej
Na zdjęciu unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej. Fot. Santiago Urquijo/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Firma lekowa Jerzego Staraka chce odebrać zlecenia chińskim fabrykom
Rezon Bio, firma z grupy Polpharmy kontrolowanej przez Jerzego Staraka, szykuje się do produkcji leków biologicznych na amerykański rynek. Chce przejmować zlecenia zachodnich koncernów, które dotąd trafiały do fabryk w Chinach. Na rozwój centrum produkcji substancji leczniczych pozyskała prawie 17 mln zł grantu.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowy etap sporu o Trybunał Konstytucyjny. Jest lista kandydatów na członków
Po ponad dwóch latach od zmiany władzy w Polsce obecna koalicja rządząca ma uzupełnić brakujące miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Lista kandydatów jest już zamknięta. Z szansy na zgłoszenie kandydatów skorzystało także Prawo i Sprawiedliwość, z którego nadania są aktualni sędziowie zasiadający w Trybunale.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Inwestują miliardy, a abonament jest tańszy niż śniadanie. Szef T-Mobile o rynku i inwestycjach (WYWIAD)
Ceny usług i abonamentu pozostają jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Operatorzy inwestują jednak miliardy w rozwój. O kulisach mówi prezes T-Mobile Polska, Andreas Maierhofer.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek kryptoaktywów przegrywa z polityką. „Nie znam firmy, która nie stara się o zagraniczną licencję”
Dowiedz się, dlaczego Ustawa o kryptoaktywach wciąż nie została wdrożona. Jakie konsekwencje czekają na branżę?
12.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Własne technologie wynoszenia satelitów i dual-use. Powstał Program Badań Kosmicznych na 2,4 mld zł
Sieć Badawcza Łukasiewicz ogłosiła Program Badań Kosmicznych. Obejmuje kilkudziesięciąt projektów dotyczących m.in. platform satelitarnych, technologii wynoszenia satelitów na orbitę i technologii dual-use.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kurs Orlenu mocno w górę. Większość WIG20 ze spadkami. Dzień na GPW 11 marca 2026 r.
Po wtorkowym odbiciu, środa przyniosła spadki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Poniżej poprzedniego zamknięcia dzień zakończyły indeksy WIG, WIG20 oraz większość indeksów sektorowych. Zyskał WIG-Paliwa, ciągnięty w górę między innymi przez wzrost kursu zanotowany przez Orlen.
11.03.2026