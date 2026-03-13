KE pracuje nad umową pożyczkową z Polską ws. SAFE, by wypłacić pieniądze w kwietniu

Pilne

Komisja Europejska (KE) finalizuje obecnie umowę pożyczkową w ramach SAFE, aby móc podpisać ją z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu – oświadczył w piątek rzecznik Komisji Thomas Regnier. Czas jest najważniejszy, jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego wdrożenia planu – podkreślił.

Regnier był pytany o skutki zapowiedzianego przez prezydenta Karola Nawrockiego weta wobec ustawy wdrażającej program finansowania obronności SAFE.

– Polska jest największym beneficjentem programu SAFE, w wysokości 43,7 mld euro. To prawie jedna trzecia puli SAFE – odpowiedział.

Jak podkreślił, Polska przedstawiła bardzo solidny i dobrze przygotowany plan, który został zatwierdzony w rekordowym czasie.

– Jeśli chodzi o potencjalne dalsze kroki, o to, czy będą kolejne płatności, czy nie, nasze stanowisko jest jasne: czas jest najważniejszy i jesteśmy zdecydowani wdrożyć plan bezzwłocznie. Dlatego Komisja finalizuje obecnie umowę pożyczkową, aby móc ją podpisać z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu – powiedział Regnier.

Rzecznik był pytany podczas briefingu w Brukseli o słowa premiera Donalda Tuska, że „jeżeli będzie weto (wobec programu), to na wojsko znajdziemy pieniądze, ale przez to weto nie będzie pieniędzy na ochronę granicy wschodniej, wsparcie Straży Granicznej, policji w jej zadaniach na rzecz bezpieczeństwa obywateli, na cyberbezpieczeństwo”. Regnier odparł, że Komisja Europejska zgadza się z tymi słowami.

Powiedział też, że „Europa zdecydowanie nie zyska na braku zaangażowania Polski”.

– Mówiłem już, jak ważną rolę odgrywa Polska w ochronie naszego kontynentu jako całości. Mogę przywołać cztery nasze flagowe inicjatywy: Straż Wschodniej Flanki, inicjatywę obrony antydronowej, tarczę powietrzną czy tarczę kosmiczną. To podejście zbiorowe. Nie chodzi tu tylko o usługi wojskowe. To inkluzywne podejście. Oczywiście uwzględnia również aspekt cyberbezpieczeństwa. Więc tak, zdecydowanie potrzebujemy Polski na pokładzie. W pełni zgadzamy się również z tym, co powiedział pan Tusk – powiedział rzecznik.

Źródło: PAP. Tekst zaktualizowano.