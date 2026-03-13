Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
NEWSROOM XYZ
13.03.2026 11:59

Rząd wykorzysta Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych do realizacji programu SAFE

Dla wykorzystania funduszy z programu SAFE rząd użyje Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – ogłosił w piątek Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapewnił też, że uchwała rządu zabezpiecza budżet MON, z którego nie będzie spłacana pożyczka na program SAFE.

W uchwale zabezpieczyliśmy budżet MON. Z niego nie będzie spłacana pożyczka z programu SAFE – zapewnił wicepremier i szef resortu obrony.

Wicepremier dodał, że oczekuje na sobotę wpływów z zysków NBP. Obiecał, że przeznaczy je na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski.

Uczynimy polską armię do 2030 r. najsilniejszą w Europie – zapewnił w trakcie wystąpienia w sejmie.

Polecamy też: Pomysł prezesa NBP nie jest w stanie zastąpić unijnego SAFE. Ponadto budzi podejrzenia o intencje polityczne

Rząd chce wprowadzić SAFE mimo prezydenckiego weta

Wcześniej w piątek premier Donald Tusk w trakcie specjalnego posiedzenia rządu ogłosił, że i tak wprowadzi program SAFE. Zapowiedział, że program Polska Zbrojna zostanie zrealizowany na mocy uchwały rządu.

Będzie trudniej, będzie niekiedy wolniej, będzie trzeba włożyć więcej wysiłku, żeby przekonać wszystkich zaangażowanych w ten proces, bo nie będzie stosownych przepisów, będziemy musieli polegać na własnej sile i determinacji. Ale zrobimy to, ta uchwała pozwoli nam uruchomić program – zapewniał szef rządu.

Uzasadniając swoją decyzję, prezydent zapewniał, że „nigdy nie podpisze ustawy, która uderza w suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo Polski”.

Broniąc decyzji prezydenta, szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki stwierdził, że „pytanie nie brzmi, czy Polska powinna budować swoje bezpieczeństwo, tylko jak należy to robić”.

Nawoływał też do uchwalenia programu SAFE 0 proc., zaproponowanego wspólnie przez prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Źródło: PAP, XYZ

Reakcje na weto prezydenta ws. SAFE. Od pochwał po „zdradę stanu”
Dla wykorzystania funduszy z programu SAFE rząd użyje Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – ogłosił w piątek szef MON.
Fot. PAP/Leszek Szymański
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Fundusz twórcy WiseGroup zaczął inwestować. Uwolni „więźniów własnego biznesu”
Szymon Negacz stworzył WiseVentures, by z pomocą swojej grupy doradczo-wdrożeniowej wspierać komplementarne spółki w fazie wzrostu. W pierwszej kolejności postawił na Lean Action Plan poprawiający efektywność w małych i średnich firmach. Fundusz już pracuje nad kolejnymi inwestycjami.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowy etap sporu o Trybunał Konstytucyjny. Jest lista kandydatów na członków
Po ponad dwóch latach od zmiany władzy w Polsce obecna koalicja rządząca ma uzupełnić brakujące miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Lista kandydatów jest już zamknięta. Z szansy na zgłoszenie kandydatów skorzystało także Prawo i Sprawiedliwość, z którego nadania są aktualni sędziowie zasiadający w Trybunale.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
KGHM i banki liderem wzrostów w WIG20. Dzień na GPW 10 marca 2026 r.
Wtorek przyniósł wzrosty na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Warszawski parkiet, podobnie jak inne europejskie giełdy, z ulgą przyjął poniedziałkową deklarację prezydenta Donalda Trumpa o tym, że wojna z Iranem może być już bliska końca.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Setki milionów dla Pomorza w zawieszeniu. Ustawa metropolitalna się opóźnia
Samorządowcy z Pomorza od lat zabiegają o ustawę metropolitalną, która ma zapewnić regionowi dodatkowe setki milionów złotych na wspólne działania. Choć obecny rząd jest bardziej przychylny sprawie niż poprzedni, pojawiają się kolejne opóźnienia.
12.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska firma rusza z budową elektrowni w Ukrainie. Portfel projektów wart 2,5 mld euro
ELQ, polski producent stacji transformatorowych, chce uczestniczyć w odbudowie ukraińskiej energetyki i nie zamierza czekać na zakończenie wojny. Już w tym półroczu rozpocznie budowę farm słonecznych z magazynami energii. – Ukraina potrzebuje nowych źródeł energii jak najszybciej – mówi właściciel firmy Marcin Sołtysiak. Dodaje, że wśród partnerów zainteresowanych wspólnymi inwestycjami są firmy m.in. z krajów arabskich i USA.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rok Biedronki na Słowacji. Duży start, ale bez rewolucji w sklepach
Wejściu Biedronki na słowacki rynek towarzyszyła potężna kampania reklamowa i duże oczekiwania. Po roku obecności sieć została dobrze przyjęta przez klientów, ale nie zmieniła znacząco ich codziennych zakupów. Eksperci oceniają, że Biedronka stała się jednym z wielu graczy na tamtejszym rynku, podczas gdy firma podkreśla, że konsekwentnie realizuje strategię i rozwija sieć krok po kroku.
11.03.2026