Rząd wykorzysta Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych do realizacji programu SAFE

Dla wykorzystania funduszy z programu SAFE rząd użyje Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – ogłosił w piątek Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapewnił też, że uchwała rządu zabezpiecza budżet MON, z którego nie będzie spłacana pożyczka na program SAFE.

– W uchwale zabezpieczyliśmy budżet MON. Z niego nie będzie spłacana pożyczka z programu SAFE – zapewnił wicepremier i szef resortu obrony.

Wicepremier dodał, że oczekuje na sobotę wpływów z zysków NBP. Obiecał, że przeznaczy je na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski.

– Uczynimy polską armię do 2030 r. najsilniejszą w Europie – zapewnił w trakcie wystąpienia w sejmie.

Polecamy też: Pomysł prezesa NBP nie jest w stanie zastąpić unijnego SAFE. Ponadto budzi podejrzenia o intencje polityczne

Rząd chce wprowadzić SAFE mimo prezydenckiego weta

Wcześniej w piątek premier Donald Tusk w trakcie specjalnego posiedzenia rządu ogłosił, że i tak wprowadzi program SAFE. Zapowiedział, że program Polska Zbrojna zostanie zrealizowany na mocy uchwały rządu.

– Będzie trudniej, będzie niekiedy wolniej, będzie trzeba włożyć więcej wysiłku, żeby przekonać wszystkich zaangażowanych w ten proces, bo nie będzie stosownych przepisów, będziemy musieli polegać na własnej sile i determinacji. Ale zrobimy to, ta uchwała pozwoli nam uruchomić program – zapewniał szef rządu.

Uzasadniając swoją decyzję, prezydent zapewniał, że „nigdy nie podpisze ustawy, która uderza w suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo Polski”.

Broniąc decyzji prezydenta, szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki stwierdził, że „pytanie nie brzmi, czy Polska powinna budować swoje bezpieczeństwo, tylko jak należy to robić”.

Nawoływał też do uchwalenia programu SAFE 0 proc., zaproponowanego wspólnie przez prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Źródło: PAP, XYZ