Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.07.2026
NEWSROOM XYZ
17.07.2026 12:24

KE przedstawiła propozycję reformy systemu ETS. Ma być więcej darmowych uprawnień

Komisja Europejska (KE) przedstawiła w piątek propozycję reformy systemu handlu emisjami ETS.

Elektrownia Bełchatów
Komisja Europejska przedstawiła w piątek propozycję reformy systemu handlu emisjami ETS. Chce, by kraje UE przeznaczały co najmniej 50 proc. przychodów z ETS na inwestycje w dekarbonizację. Fot. PAP/Leszek Wdowiński

KE chce, by kraje UE przeznaczały co najmniej 50 proc. przychodów z ETS na inwestycje w dekarbonizację. Według szacunków KE obecnie na ten cel przeznacza się jedynie 5 proc. wpływów z uprawnień do emisji CO2.

Proponowane zmiany mają przygotować system do działania w latach 2030–2040.

– Chcemy kontynuować zasadę „kto emituje, ten płaci”, ale chcemy dodać do niej kolejny bardzo ważny wskaźnik, a mianowicie że emitent otrzymuje również wynagrodzenie za zmniejszanie ilości swoich emisji – powiedział także dziennikarzom wysoki rangą urzędnik unijny.

KE proponuje realizację postulatu Polski w sprawie zwiększenia liczby darmowych uprawnień

KE zapowiedziała także w piątek zwiększenie liczby darmowych uprawnień w systemie ETS dla przemysłów energochłonnych. Ich wartość wzrośnie o 6 mld euro do 2030 r. KE chce jednak, by po 2030 r. przemysł mógł korzystać z darmowych uprawnień, jeśli zobowiąże się do walki z emisjami.

O dodatkowe darmowe uprawnienia zabiegała m.in. Polska, która walczyła na szczycie w czerwcu o uregulowanie tej kwestii w osobnym projekcie. Zgodnie z tymi oczekiwaniami, KE zaproponowała w piątek odrębną regulację. Ma ona obowiązywać z mocą wsteczną, a więc objąć także 2026 r.

Komisja ogłosiła też uregulowanie sposobu obliczania darmowych uprawnień w systemie ETS po 2030 r. Chce wyhamować tempo, w jakim kurczy się pula darmowych uprawnień - z 2,5 proc. do 2 proc. rocznie.

W kolejnej dekadzie przemysł ma otrzymać darmowe uprawnienia pod warunkiem, że zobowiąże się do dekarbonizacji. KE proponuje, by 80 proc. pozwoleń trafiło do spółek po zaakceptowaniu przez ich zarządy i opublikowaniu planów, które przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2. Pozostała jedna piąta pozwoleń miałaby zostać przyznana po wdrożeniu planów.

Fundusz Modernizacyjny ma działać dłużej

Komisja Europejska zaproponowała także, by Fundusz Modernizacyjny, z którego korzysta 12 państw UE, w tym Polska, w kolejnej dekadzie został sfinansowany z 280 mln uprawnień do emisji CO2. Dodatkowo dla tych krajów zarezerwowana zostanie jedna czwarta środków z nowego programu wspierania inwestycji.

Jeśli zostanie przyjęta, reforma rozstrzygnie dalszy los Funduszu Modernizacyjnego. Finansowane są z niego inwestycje w 12 państwach członkowskich o niższych dochodach, m.in. w Polsce. Obecne prawo reguluje działanie funduszu do 2030 r. Polskiemu rządowi zależało na wzmocnieniu tego funduszu w kolejnej dekadzie.

Przemysł w UE od dawna apeluje o zmianę systemu ETS

O planach Komisji dotyczących proponowanej reformy pisaliśmy szerzej w XYZ: UE przedstawi reformę ETS. „Zielona transformacja wyszła z ideologicznego narożnika”

Unijny system handlu emisjami to kluczowy mechanizm wspierający unijną politykę klimatyczną. Firmy, które emitują CO2 – takie jak elektrownie, ciepłownie czy fabryki – kupują uprawnienia do emisji na aukcjach. Zgodnie z założeniami systemu, im wyższa jest cena uprawnień, tym większa ma być skłonność firm do ograniczenia kosztów przez inwestycje w technologie nisko lub zeroemisyjne.

Kwestia systemu ETS jest istotna dla Polski ze względu na to, że polska gospodarka cechuje się nadal wysokim poziomem emisji. Opłaty w ramach systemu istotnie wpływają więc na ceny energii elektrycznej, ciepła i koszty funkcjonowania przemysłu. W przypadku wysokoemisyjnych branż ten problem dotyczy całej Europy. Dlatego też europejski przemysł od dawna apeluje o złagodzenie tego mechanizmu.

Źródło: PAP/XYZ. Tekst zaktualizowano. Planujemy kontynuację tematu.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
23 mld zł na bezpieczeństwo i obronność. Fundusz ma napędzić polską gospodarkę
Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności ma wesprzeć rozwój infrastruktury, cyberbezpieczeństwa i polskiego przemysłu obronnego
16.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ziaja szuka firmy do przejęcia. Może wydać nawet kilkaset milionów złotych
Rodzinna firma kosmetyczna Ziaja chce rosnąć szybciej niż rynek kosmetyczny, który notuje kilkunastoprocentowe wzrosty. Firma inwestuje w moce produkcyjne, a jej plan opiewa na ponad 200 mln zł.…
15.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy kupują mieszkania, zanim będzie jeszcze drożej. A będzie
Większość Polaków spodziewa się dalszego wzrostu cen mieszkań. Nie zwlekają więc z decyzjami o zakupie. Jednocześnie gwałtownie rośnie nieufność wobec deweloperów i agentów nieruchomości.
16.07.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
Rząd sprawdza, jak Prawo i Sprawiedliwość wydawało pieniądze. „Nieprawidłowości na kwotę 120 mld zł”
Festyny przed wyborami, dotacja dla zaprzyjaźnionej spółki czy tworzenie regulacji pod „konkretną sprawę”. Resort finansów przyjrzał się wydatkom publicznym w latach 2020-2023. Nieprawidłowości…
16.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Inwestorzy patrzą na space-tech. Polski sektor dopiero się rozpędza
Sukcesy ICEYE i debiuty giełdowe spółek kosmicznych zwiększają zainteresowanie inwestorów sektorem space-tech. Eksperci podkreślają jednak, że rynek w Polsce wciąż znajduje się na etapie budowania…
16.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Nowy rosyjski samolot będzie latał tylko w ciepłe i pogodne dni
Moskwa ogłosiła sukces: Ił-114-300 otrzymał kluczowy certyfikat. W dokumencie zapisano jednak wiele eksploatacyjnych ograniczeń. W tej sytuacji użytkowanie samolotu stanęło pod wielkim znakiem…
16.07.2026