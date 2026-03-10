KE stworzy gwarancje na wsparcie prywatnych inwestycji w SMR

KE stworzy gwarancje w wysokości 200 mln euro na wsparcie prywatnych inwestycji w SMR – poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

– Chcemy, aby ta nowa technologia weszła w życie w Europie na początku lat 30. XXI wieku. (…) stworzymy gwarancje w wysokości 200 mln euro, aby wesprzeć prywatne inwestycje w innowacyjne technologie jądrowe – powiedziała von der Leyen.

Dodała, że Europa w kwestii energetyki jądrowej ma ambicję, aby działać szybko i na dużą skalę.

– Mamy ambicje, aby Europa stała się światowym centrum energetyki jądrowej nowej generacji – powiedziała.

Źródło: PAP