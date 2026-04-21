Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.04.2026
21.04.2026 17:20

KGHM jest drugim producentem srebra na świecie. Polska firma przegrała tylko z meksykańską

KGHM wyprodukował w 2025 r. 1347 ton srebra i zajął drugie miejsce w rankingu największych producentów tego kruszcu. Najwięcej srebra wydobyła zaś meksykańska firma Fresnillo.

Polska spółka, jak wynika z rankingu „World Silver Survey 2026”, zajęła za to pierwsze miejsce w kategorii „największych kopalń srebra na świecie”. – To nie jest jednorazowy sukces, tylko efekt konsekwentnie budowanej przewagi operacyjnej i technologicznej. KGHM od lat rozwija model, który pozwala nam maksymalnie wykorzystywać potencjał naszych zasobów i utrzymywać pozycję w globalnej czołówce producentów metali nieżelaznych, w tym srebra – ocenia prezes KGHM Polska Miedź Remigiusz Paszkiewicz.

KGHM produkuje granulat, który trafia do jubilerów i do zakładów metalowych. Wytwarza też sztabki, które przeznaczone są głównie dla instytucji finansowych. Srebro produkowane jest w Wydziale Metali Szlachetnych Huty Miedzi Głogów. Odzyskiwane są tam z rudy miedzi srebro i złoto. „Znajdują się one w tzw. +czarnym błocie+, czyli szlamie anodowym powstającym podczas elektrorafinacji miedzi. Po zakończeniu procesu produkcji srebro metaliczne w postaci granulatu oraz gąsek (sztabek) ma zawartość Ag 99,99 proc.” – wyjaśnia spółka w komunikacie.

Srebro wykorzystują nie tylko zakłady jubilerskie. Korzysta z niego także medycyna, optyka czy energetyka. Łącznie przemysł zużywa 58 proc. światowej produkcji. A ta w 2025 r. wyniosła ponad 26 tysięcy ton.

„World Silver Survey” to raport, który co roku prezentuje zestawienie największych producentów srebra na świecie.

KGHM Polska Miedź jest nie tylko drugim producentem srebra na świecie. Znajduje się też w pierwszej dziesiątce największych producentów miedzi na świecie. Ma własne kopalnie w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce. Skarb Państwa ma w spółce 31,79 proc. udziałów.

Grupa KGHM Polska Miedź osiągnęła w 2025 r. 3,68 mld zł zysku netto
Na zdjęciu logo KGHM
KGHM drugim największym producentem srebra na świecie. Fot. SOPA Images/Getty Images
