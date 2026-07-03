KGHM ogłasza Strategię 2055+. Ponad 32 mld zł na rekordowe inwestycje do 2030 roku

KGHM opublikowało nową strategię w perspektywie 2055 r. Spółka zakłada inwestycje przekraczające 32 mld zł do 2030 roku, rozwój krajowej bazy wydobywczej, transformację energetyczną oraz wzmocnienie aktywów zagranicznych.

Produkcja miedzi w KGHM, fot.: Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images

Celem jest budowa nowoczesnej, multisurowcowej grupy przemysłowej, odpornej na zmienność rynku i rosnące koszty produkcji metali.

KGHM chce utrzymać pozycję globalnego lidera

Nowa strategia KGHM obejmuje perspektywę do 2055 roku. W pierwszym etapie, obejmującym lata 2026–2030, spółka chce utrzymać średnioroczną produkcję miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej na poziomie ponad 730 tys. ton. Około 180 tys. ton ma pochodzić z recyklingu w aktywach krajowych. Produkcja srebra ma wynosić średnio 1290 ton rocznie.

KGHM zakłada także utrzymanie średniorocznej skorygowanej EBITDA na poziomie 12 mld zł oraz marży EBITDA na poziomie 25,6 proc. Jednym z celów jest również wzrost udziału przychodów z produktów wyżej przetworzonych do około 60 proc. sprzedaży miedzi elektrolitycznej do końca 2035 roku.

– Strategia 2055+ zakłada utrzymanie czołowego miejsca Grupy Kapitałowej KGHM wśród światowych liderów produkcji miedzi i srebra, nie tylko w najbliższych latach. Naszą ambicją jest wzmocnienie naszej globalnej pozycji w długiej perspektywie – powiedział Remigiusz Paszkiewicz, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

Jak dodał, po 2035 roku KGHM ma być nowoczesną, multisurowcową grupą przemysłową. Spółka planuje także budowę nowej kopalni KGHM 2.0. Ma to być niezależny, nowoczesny ciąg produkcyjny w nowych obszarach eksploatacji.

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Największy program inwestycyjny w historii KGHM

Strategia 2055+ zakłada program inwestycyjny o wartości ponad 32 mld zł w latach 2026–2030. Około 80 proc. tej kwoty ma trafić na projekty realizowane w Polsce. Obejmą one rozwój Głównego Ciągu Technologicznego, budowę i rozbudowę infrastruktury górniczej, modernizację hut, energetykę oraz innowacje.

Pozostała część nakładów zostanie przeznaczona na rozwój kluczowych aktywów zagranicznych. Chodzi między innymi o projekty w Chile, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Około 40 proc. całych nakładów mają stanowić projekty rozwojowe, które mają poprawiać marżowość, wydłużać łańcuch wartości i rozwijać nowe kompetencje produkcyjne.

KGHM wskazuje, że strategia ma wzmocnić odporność spółki na zmienność otoczenia rynkowego. Ma też zapewnić wzrost wartości dla akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy.

Transformacja energetyczna i redukcja emisji

Ważnym filarem strategii pozostaje energetyka. Do 2030 roku KGHM chce ograniczyć emisje CO2 w Zakresie 2 o 30 proc. Spółka planuje także zwiększyć moc własnych aktywów wytwórczych energii elektrycznej do co najmniej 220 MW.

Długoterminowym celem pozostaje neutralność klimatyczna w 2050 roku. KGHM chce ją osiągać przez rozwój własnych bezemisyjnych i niskoemisyjnych źródeł energii, zakup energii zeroemisyjnej w kontraktach PPA oraz wdrażanie niskoemisyjnych technologii w Głównym Ciągu Technologicznym.

Strategia zakłada również większą rolę badań i rozwoju. Projekty B+R mają wspierać automatyzację i autonomizację procesów produkcyjnych, rozwój inteligentnej kopalni, nowy system eksploatacji oraz cyfrowe środowisko pracy operatorów.

Koszty, kapitał i finansowanie inwestycji

KGHM podkreśla, że strategia powstała w warunkach rosnących kosztów wydobycia i produkcji metali. Na sektor wpływają trudniejsze warunki geologiczne, geopolityka, sczerpywanie się zasobów, presja regulacyjna oraz wymagania środowiskowe.

Odpowiedzią spółki ma być długoterminowe podejście do finansowania rozwoju. KGHM chce łączyć rekordowy program inwestycyjny z dyscypliną kosztową i poprawą efektywności.

– Na całym świecie obserwujemy wzrost kosztów wydobycia i produkcji metali. Przyczyn jest kilka. Coraz trudniejsze warunki geologiczne i techniczne, geopolityka, sczerpywanie się zasobów oraz presja regulacyjna i wymagania środowiskowe – powiedział Piotr Krzyżewski, wiceprezes zarządu ds. finansowych KGHM Polska Miedź.

Jak zaznaczył, optymalizacja kosztów ma pomóc w finansowaniu nowych projektów, w tym największego programu inwestycyjnego w historii KGHM.

Rozwój Głównego Ciągu Technologicznego

Jednym z kluczowych elementów Strategii 2055+ jest rozwój krajowej bazy zasobowej oraz infrastruktury Głównego Ciągu Technologicznego. Spółka chce zapewnić stabilne podstawy działalności wydobywczej na kolejne dekady.

Priorytetem mają być nowe obszary koncesyjne, rozbudowa zaplecza górniczego oraz projekty poprawiające efektywność operacyjną. KGHM wskazuje tu między innymi modernizację instalacji, rozwój nowego systemu eksploatacji, automatyzację procesów i lepsze wykorzystanie danych geologicznych.

– Jesteśmy w kluczowym momencie, jeśli chodzi o inwestycje. Decyzje, które podejmiemy dziś, zapewnią optymalną ekonomicznie, długoterminową działalność KGHM na następne dekady – powiedział Zbigniew Bryja, wiceprezes zarządu ds. rozwoju KGHM Polska Miedź.

Aktywa zagraniczne mają wzmacniać odporność grupy

Strategia 2055+ przewiduje dalsze porządkowanie portfela aktywów zagranicznych. KGHM chce koncentrować się na projektach, które najlepiej wspierają cele ekonomiczne, kompetencyjne i rozwojowe grupy.

Spółka wskazuje między innymi na rozwój kopalni Sierra Gorda w Chile, optymalizację cyklu życia kopalni Robinson w USA oraz projekty eksploracyjne i rozwojowe w Chile, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

– Chcemy, aby pozycja naszych zagranicznych aktywów rosła, bo to buduje globalną wiarygodność i odporność firmy na strukturalne zmiany, które zachodzą obecnie na rynku – powiedziała Anna Sobieraj-Kozakiewicz, wiceprezes zarządu ds. aktywów zagranicznych KGHM Polska Miedź.

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KGHM chce rozwijać produkcję

Nowa strategia zakłada, że inwestycje będą wspierać nie tylko nowe projekty, ale także efektywność podstawowej działalności produkcyjnej. Kluczowe znaczenie mają mieć modernizacja infrastruktury, rozwój przetwórstwa, automatyzacja, autonomizacja procesów oraz lepsze wykorzystanie krajowej bazy surowcowej.

KGHM chce też zwiększać udział produktów o wyższym stopniu przetworzenia i rozszerzać ofertę o surowce ważne dla polskiej oraz europejskiej gospodarki.

– Planujemy budowę nowych szybów, modernizację hut w kierunku większej automatyzacji oraz rozwój produkcji walcówki. Chcemy również szerzej współpracować z polskimi dostawcami i rozwijać własne kompetencje produkcyjne – powiedział Mirosław Laskowski, wiceprezes zarządu ds. produkcji KGHM Polska Miedź.

Strategia 2055+ ma więc połączyć rozwój wydobycia, energetyki, innowacji i aktywów zagranicznych. W centrum planu pozostaje jednak krajowa baza produkcyjna, która ma zapewnić KGHM stabilność operacyjną i finansową w długim horyzoncie.