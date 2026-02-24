Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
NEWSROOM XYZ
Pilne
24.02.2026 15:31

KGHM: rada nadzorcza powołała na prezesa Remigiusza Paszkiewicza

Rada nadzorcza powołała na prezesa Remigiusza Paszkiewicza – poinformował KGHM.

Pod koniec stycznia 2026 roku poinformowano o odwołaniu dotychczasowego prezesa Andrzeja Szydło oraz wiceprezesa Piotra Stryczka.

Jak pisaliśmy w XYZ, prezes Andrzej Szydło uznawany był za człowieka byłego wiceministra aktywów państwowych Roberta Kropiwnickiego.

Po zmianach w kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych ruszyła miotła w zarządach niektórych spółek Skarbu Państwa. Najpierw, 20 stycznia, nadzwyczajne walne zgromadzenie KGHM odwołało czterech członków rady nadzorczej. W ich miejsce powołało cztery nowe osoby wskazane przez Skarb Państwa. Wśród nowych członków rady znalazł się wówczas m.in. Remigiusz Paszkiewicz, który 30 stycznia został p.o. prezesem spółki.

Remigiusz Paszkiewicz to m.in. były prezes Anwilu (z grupy Orlen) i PKP PLK oraz doradca w projektach z zakresu logistyki i strategii rozwoju spółek infrastrukturalnych.

Od sierpnia 2025 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Przemysłowej Baltic Sp. z o.o. W latach 2023–2025 Remigiusz Paszkiewicz pełnił funkcję członka zarządu Slovenske Železnice – Tovorni Promet.

„To doświadczony menadżer i ekspert w zakresie transformacji dużych organizacji przemysłowych. Realizował głębokie reformy strukturalne i organizacyjne m.in. w Kolejach Ukraińskich oraz w PKP PLK" – podawał Skarb Państwa, wskazując jego kandydaturę do rady nadzorczej KGHM.

Czytaj także: Zmiany w KGHM. Były wiceminister wyprzedził spółkę z informacją

Wkrótce więcej na ten temat

Remigiusz Paszkiewicz
Remigiusz Paszkiewicz na zdjęciu z grudnia 2025 r. Fot. PAP/Adam Warżawa
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
10 największych koncertów w historii Europy Środkowej
Największe gwiazdy światowej muzyki potrafią przyciągnąć dziesiątki tysięcy fanów. Jednak w Europie Środkowej rekordy frekwencji wcale nie należą do Coldplay czy Eda Sheerana. Ci artyści mogliby z zazdrością patrzeć na zupełnie innych wykonawców, gdyby tylko o nich słyszeli. Rekordziści są bowiem znani niemal wyłącznie... w swoich ojczyznach.
22.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Szwedzi chcą na GPW. Nadchodzi debiut produktów inwestycyjnych Virtune
Virtune ma apetyt na polską branżę krypto. Szwedzka firma zapowiada emisję produktów inwestycyjnych lokujących w kryptowalutach. Wybrała GPW ze względu na małą konkurencję i duży potencjalny popyt. Wiąże też duże nadzieje z projektem OKI.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przydomowe wiatraki nie wykręciły sukcesu. Branża alarmuje: nikt nie panował nad tym bałaganem
Program wspierający inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe nie osiągnął zamierzonych efektów. Zainteresowanie było mniejsze od oczekiwań, a w wielu przypadkach zainstalowane wiatraki produkowały zbyt mało energii albo... w ogóle nie działały. Branża alarmuje o przekrętach ze strony sprzedawców turbin. Eksperci mówią zaś, że w takiej formie program w ogóle nie powinien ruszyć.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Nie będzie „demokratyzacji” AI? USA górą po szczycie w Delhi
86 krajów podpisało ogłoszoną w weekend deklarację po AI Impact Summit w stolicy Indii. Delhi pozycjonuje się jako ważny gracz w dyskusji o globalnym zarządzaniu sztuczną inteligencją. Ale pierwsze skrzypce w rozwoju technologii nadal grają USA i Chiny.
21.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Erli wyprzedza rynek przy rekordowej rentowności. „Nie zamierzamy zwalniać tempa inwestycji”
Zmiany w aplikacji, wdrożenie asystenta AI i pełnoskalowa kampania reklamowa za kilkadziesiąt milionów złotych mają napędzić dalszy wzrost największej po Allegro polskiej platformy handlowej. – Gonimy za jak najwyższą efektywnością, a nie sprzedażą za wszelką cenę – mówi Adam Ciesielczyk, twórca Erli.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026