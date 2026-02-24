KGHM: rada nadzorcza powołała na prezesa Remigiusza Paszkiewicza

Pilne

Rada nadzorcza powołała na prezesa Remigiusza Paszkiewicza – poinformował KGHM.

Pod koniec stycznia 2026 roku poinformowano o odwołaniu dotychczasowego prezesa Andrzeja Szydło oraz wiceprezesa Piotra Stryczka.

Jak pisaliśmy w XYZ, prezes Andrzej Szydło uznawany był za człowieka byłego wiceministra aktywów państwowych Roberta Kropiwnickiego.

Po zmianach w kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych ruszyła miotła w zarządach niektórych spółek Skarbu Państwa. Najpierw, 20 stycznia, nadzwyczajne walne zgromadzenie KGHM odwołało czterech członków rady nadzorczej. W ich miejsce powołało cztery nowe osoby wskazane przez Skarb Państwa. Wśród nowych członków rady znalazł się wówczas m.in. Remigiusz Paszkiewicz, który 30 stycznia został p.o. prezesem spółki.

Remigiusz Paszkiewicz to m.in. były prezes Anwilu (z grupy Orlen) i PKP PLK oraz doradca w projektach z zakresu logistyki i strategii rozwoju spółek infrastrukturalnych.

Od sierpnia 2025 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Przemysłowej Baltic Sp. z o.o. W latach 2023–2025 Remigiusz Paszkiewicz pełnił funkcję członka zarządu Slovenske Železnice – Tovorni Promet.

„To doświadczony menadżer i ekspert w zakresie transformacji dużych organizacji przemysłowych. Realizował głębokie reformy strukturalne i organizacyjne m.in. w Kolejach Ukraińskich oraz w PKP PLK" – podawał Skarb Państwa, wskazując jego kandydaturę do rady nadzorczej KGHM.

