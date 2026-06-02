02.06.2026

Kiedy kaucja za butelki może być objęta podatkiem? Wyjaśnienia resortu finansów

Resort finansów zapewnia, że jeśli ktoś oddaje do sklepu butelki objęte systemem kaucyjnym, które sam kupił, to od tego podatek nie obowiązuje. Inaczej wygląda sytuacja, gdy kaucja „nie ma charakteru zwrotnego".

„Kaucja w tym systemie ma charakter zwrotny. Z tego względu osoby fizyczne, które poniosły wydatek na kaucję, którą następnie odzyskują, dokonując zwrotu opakowań objętych systemem kaucyjnym, nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT" – tłumaczy resort finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

A co, jeśli ktoś oddaje znalezione butelki albo takie, które pochodzą choćby z restauracji? „W przypadku, gdy uzyskane świadczenie nie ma charakteru zwrotnego, czyli osoba, która je uzyskała, nie odzyskuje w ten sposób swojego wydatku, to może to rodzić obowiązek podatkowy w podatku PIT. Na gruncie ustawy PIT obowiązuje bowiem zasada powszechności opodatkowania. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z opodatkowania" – tłumaczy ministerstwo. „Jednak oceny, czy uzyskane świadczenie podlega opodatkowaniu oraz w jaki sposób, w jakiej wysokości, dokonuje się zawsze w konkretnym stanie faktycznym" – dodaje resort.

Szef KAS: samodzielne zbieranie butelek to nie działalność gospodarcza

Wcześniej szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda tłumaczył, że samodzielne zbieranie butelek to nie jest działalność gospodarcza. Dopiero zatrudnienie ludzi, by to robili, jest traktowane jako takowa.

Także szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska tłumaczyła, że nie będzie podatku od systemu kaucyjnego. – Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy, zresztą wypowiadał się już w tej sprawie minister finansów. Od niezwróconej kaucji płaci się podatek VAT, ale płacą tylko operatorzy – wyjaśniła.

System kaucyjny działa od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych i w puszkach dołączana jest kaucja (50 gr). Można ją odzyskać po oddaniu opakowania. Nie trzeba też mieć paragonu, jednak butelka czy puszka nie mogą być zgniecione.

W systemie są też butelki szklane do 1,5 l (1 zł kaucji). Producenci napojów mogą prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Nieobjęte kaucją są za to małe butelki po alkoholu, tzw. małpki, choć resort klimatu zapewnia, że rozważa objęcie także ich systemem kaucyjnym.

Głównym celem wprowadzenia tego systemu jest osiągnięcie unijnych norm zbiórki opakowań po napojach – do 2028 r. ma to być 77 proc., a do 2029 r. – 90 proc.

Sowińska: od początku systemu kaucyjnego zebrano ponad miliard opakowań
Butelkomat
Kiedy resort finansów może rozważyć pobieranie podatku od zwrotu butelek? Fot. PAP/Darek Delmanowicz
