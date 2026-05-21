21.05.2026
21.05.2026 16:11

Kielce trafią do Monopoly. Premiera w grudniu 2026

Kielce to kolejne polskie miasto, które dostanie własną edycję gry Monopoly. Mieszkańcy w głosowaniu wybiorą najważniejszy i najdroższy punkt na planszy. Sama gra ukaże się w grudniu 2026 r.

– Idziemy śladem wielu innych samorządów, które zobaczyły w tym rozwiązaniu pewien potencjał do tego, żeby budować lokalną tożsamość, ale także do tego, żeby budować jeszcze szerzej markę promocyjną swojego miasta – tłumaczy prezydent Kielc Agata Wojda.

W kieleckiej wersji gry znajdą się zabytki, instytucje oraz charakterystyczne obiekty. Pojawią się one nie tylko na tradycyjnych polach, ale także na kartach do gry.

Jan Jaźwiński z firmy Winning Moves, która wydaje miejskie planszówki, zapewnia, że zostanie zachowana klasyczna mechanika rozgrywki. Standardowe będą też pionki. Jak tłumaczy dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy Daria Dyktyńska, w 2006 r. jej placówka pojawiła się na planszy jednej z limitowanych polskich edycji.

Kielce to kolejne polskie miasto po Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu, które dostanie własną wersję gry. Premiera planowana jest na początek grudnia tego roku.

Monopoly to jedna z najpopularniejszych planszówek na świecie. Jej korzenie sięgają 1903 r., gdy Elizabeth Magie stworzyła „The Landlord’s Game”, która miała krytykować monopolizację ziemi. W 1935 r. Charles Darrow zmodyfikował zasady tej gry tak, by gracze dążyli do bankructwa rywali. W tym samym roku sprzedał prawa do planszówki firmie Parker Brothers. Obecnie gra jest dostępna w ponad 100 krajach.

Kielce dostaną własną wersję Monopoly. Fot. Getty Images
