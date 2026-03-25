Kiepska prognoza pogody na Wielkanoc. Ekspert: można spodziewać się śniegu i deszczu

Eksperci nie mają dobrych wieści. Z prognoz wynika, że tegoroczna Wielkanoc 2026 będzie ponura i chłodna. Zdaniem IMGW może spaść deszcz i śnieg.

– Deszcz jest możliwy na terenie całego kraju, a opady śniegu będą możliwe w pasie od Małopolski przez województwo mazowieckie i wielkopolskie aż po północną część kraju – wyjaśnia Piotr Szuster z IMGW-PIB.

Z modeli numerycznych i prognoz długoterminowych wynika, że w tygodniu świątecznym suma opadów będzie wysoka w porównaniu do lat 1991–2020. Na zachodzie kraju IMGW przewiduje, że suma opadów będzie dwukrotnie większa od normy. Najgorzej ma być w Wielki Piątek, Wielką Niedzielę i w poniedziałek. Natomiast Wielka Sobota może być pogodna. Prognoza pogody na Wielkanoc wskazuje na intensywne opady.

IMGW przewiduje, że średnia temperatura powietrza wyniesie ok. 4 st. C, a maksymalna nie przekroczy 8 st. C. Najzimniej będzie w woj. małopolskim, mazowieckim, wielkopolskim i na północy kraju. Tam w nocy z czwartku na piątek i z piątku na sobotę średnia temperatura minimalna może spaść poniżej zera. Temperatura na Wielkanoc będzie poniżej normy.