Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.03.2026
NEWSROOM XYZ
25.03.2026 08:59

Kiepska prognoza pogody na Wielkanoc. Ekspert: można spodziewać się śniegu i deszczu

Eksperci nie mają dobrych wieści. Z prognoz wynika, że tegoroczna Wielkanoc 2026 będzie ponura i chłodna. Zdaniem IMGW może spaść deszcz i śnieg.

– Deszcz jest możliwy na terenie całego kraju, a opady śniegu będą możliwe w pasie od Małopolski przez województwo mazowieckie i wielkopolskie aż po północną część kraju – wyjaśnia Piotr Szuster z IMGW-PIB.

Z modeli numerycznych i prognoz długoterminowych wynika, że w tygodniu świątecznym suma opadów będzie wysoka w porównaniu do lat 1991–2020. Na zachodzie kraju IMGW przewiduje, że suma opadów będzie dwukrotnie większa od normy. Najgorzej ma być w Wielki Piątek, Wielką Niedzielę i w poniedziałek. Natomiast Wielka Sobota może być pogodna. Prognoza pogody na Wielkanoc wskazuje na intensywne opady.

IMGW przewiduje, że średnia temperatura powietrza wyniesie ok. 4 st. C, a maksymalna nie przekroczy 8 st. C. Najzimniej będzie w woj. małopolskim, mazowieckim, wielkopolskim i na północy kraju. Tam w nocy z czwartku na piątek i z piątku na sobotę średnia temperatura minimalna może spaść poniżej zera. Temperatura na Wielkanoc będzie poniżej normy.

Samochody jadące po zmroku zaśnieżoną drogą
IMGW ostrzega przed opadami śniegu na Wielkanoc. PAP/Darek Delmanowicz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
To już początek prekampanii przed wyborami w 2027 r. Sprawdzamy, gdzie opozycja spotyka się z wyborcami
Współczesna ekonomia uwagi wymaga, że aby zapisać się w pamięci wyborców, trzeba wciąż o sobie przypominać. Choć do wyborów pozostało aż półtora roku, to część środowisk politycznych już teraz de facto prowadzi wyborczą prekampanię. Sprawdziliśmy, z jaką intensywnością i które regiony Polski odwiedzają politycy opozycji.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Relacja pełna sprzeczności. Antyrosyjska prawica wspiera prorosyjskiego Orbána
Prezydent Karol Nawrocki postanowił wesprzeć Viktora Orbána przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi. Jeszcze w ubiegłym roku odwoływał spotkanie z premierem Węgier ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. Przed wyjazdem do Budapesztu prezydent deklaruje, że Putin jest zagrożeniem dla Polski. Tymczasem relacje Orbána z rosyjskim dyktatorem nie osłabły.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Na warszawskiej giełdzie widoczna korekta. Notowania GPW 24 marca 2026 r.
Po poniedziałkowej burzy za nami relatywnie spokojny dzień na rynkach finansowych w Europie, gdy uwaga wszystkich obserwatorów rynku wciąż była skupiona przede wszystkim na windującym ceny surowców energetycznych kryzysie wokół cieśniny Ormuz. GPW radziła sobie dzisiaj relatywnie słabiej od głównych rynków – WIG20 zakończył dzień na poziomie 3241,42 pkt (-0,82 proc). Na warszawskim rynku widoczna jest korekta.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Mieszkania w Warszawie. Lokalizacja decyduje bardziej niż metraż
Dane o transakcjach pokazują, jak bardzo zróżnicowany jest warszawski rynek mieszkań. W pierwszej połowie 2025 r. średnia cena wynosiła ok. 16,2 tys. zł za mkw., ale w zależności od dzielnicy różnice były ogromne. W Śródmieściu ceny były prawie dwukrotnie wyższe niż w Wesołej, a metr kwadratowy mieszkania na Woli kosztował o 44 proc. więcej niż na Targówku.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
„Naciągany kompromis”? Reforma PIP w rękach prezydenta. W tle 11 mld zł
Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie zmiany przyniesie nowelizacja zarówno dla pracowników, jak i pracodawców?
24.03.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Apache bardziej polskie. Łódź będzie serwisować wojskowe śmigłowce
Zakup śmigłowców Apache to jedna z największych inwestycji w ramach modernizacji sił zbrojnych. 96 maszyn będzie kosztować Polskę astronomiczną kwotę 40 mld zł. Ale w eksploatacji maszyn będą uczestniczyły także polskie zakłady, m.in. w Łodzi.
23.03.2026