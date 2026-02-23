Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
NEWSROOM XYZ
23.02.2026 07:16

Kim Dzong Un ponownie wybrany sekretarzem generalnym partii

Delegaci IX Zjazdu Partii Pracy Korei (PPK) jednomyślnie zdecydowali o reelekcji Kim Dzong Una na stanowisko sekretarza generalnego – poinformowała w poniedziałek oficjalna agencja prasowa KCNA. Decyzję uzasadniono jego historycznym wkładem w rozwój potencjału nuklearnego.

Reżimowa propaganda argumentowała, że jego wybór, który nastąpił w niedzielę, jest aktem „niewzruszonej woli” wszystkich członków partii oraz żołnierzy. W przyjętej uchwale obwieszczono, że pod „światłym kierownictwem” Kima siły odstraszania wojennego, z „trzonem w postaci broni jądrowej”, która stanowi fundament suwerenności i dobrobytu ludu w obliczu zewnętrznych zagrożeń, uległy „radykalnej poprawie”. Dzięki temu państwo ma dynamicznie kroczyć ścieżką rozwoju, skutecznie opierając się – jak to określono – „surowym wyzwaniom historii” i międzynarodowym sankcjom.

Sekretarz partii Ri Il Hwan w laudacji na cześć lidera stwierdził, że „tylko towarzysz Kim Dzong Un może kierować trendem gigantycznej transformacji naszej sprawy, wprowadzając ją na orbitę skoku naprzód ku stałemu wzrostowi”. Podkreślił, że lider zrealizował marzenia o potędze mimo „zamętu wstrząsającego planetą”.

Przeczytaj również: Kim Dzong Un chwali „niezwyciężony sojusz” z Rosją

IX Zjazd, zwołany pierwszy raz od 2021 r., służy nie tylko wytyczeniu rewolucyjnych celów na nową pięciolatkę, ale przede wszystkim scementowaniu jedności narodu wokół Kima, który stoi na czele PPK nieprzerwanie od przejęcia władzy. Tytulatura jego stanowiska ewoluowała – od pierwszego sekretarza, przez przewodniczącego, aż po przywrócony w 2021 r. tytuł sekretarza generalnego.

Źródło: PAP

Kim Dzong Un na tle północnokoreańskiej flagi
Kim Dzong Un został ponownie wybrany na sekretarza generalnego Partii Pracy Korei. Fot. Contributor/Getty Images
