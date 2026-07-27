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27.07.2026 13:52

Kłopoty branży meblarskiej. Spadek sprzedaży pogłębia się

Spadek produkcji sprzedanej branży meblarskiej pogłębia się – ostrzega Polski Fundusz Rozwoju. Udział branży w produkcji przemysłowej jest najniższy od 15 lat. To efekt spadku cen, liczby mieszkań oraz konkurencji z Chin.

Na zdjęciu fabryka mebli
Wraz ze wzrostem płac w Polsce maleje przewaga kosztowa krajowych producentów względem konkurentów z Azji.
Fot. PAP/Darek Delmanowicz

W okresie styczeń-maj spadek produkcji sprzedanej branży meblarskiej pogłębił się do 4,3 proc. w ujęciu rocznym– wynika z analizy PFR.

Po rekordowych wynikach w 2022 r. udział produkcji sprzedanej mebli w produkcji przemysłowej ogółem w Polsce zmalał do najniższego poziomu od 2011 r. Wynosi 2,8 proc.

„Spadek produkcji sprzedanej mebli w Polsce od 2022 r. jest związany głównie ze spadkiem eksportu mebli, a na rynku krajowym z mniejszą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania oraz spadkiem cen w branży meblarskiej wynikającym z gorszej koniunktury” – podają przedstawiciele PFR.

Pogłębia się też deficyt w handlu zagranicznym meblami między Polską a Chinami. Z 0,64 mld euro na minusie w 2015 r. zwiększył się do 2,18 mld euro na minusie w 2025 r.

„Rosnąca konkurencja ze strony producentów mebli z Chin widoczna jest nie tylko na rynku polskim, ale i na innych europejskich rynkach. Na rynku niemieckim, będącym najważniejszym kierunkiem dla polskiego eksportu mebli, po 2019 r. Chiny wyprzedziły Polskę jako główny zagraniczny dostawca mebli” – podaje PFR.

Według PFR wraz ze wzrostem płac w Polsce maleje przewaga kosztowa krajowych producentów mebli względem konkurentów z Azji.

Źródło: PAP

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