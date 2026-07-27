Klub PiS zgłosił swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Marcin Ociepa zamiast Elżbiety Witek

Klub PiS zgłosił marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu kandydaturę Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka Sejmu – poinformował w poniedziałek przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Zależy nam, żeby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie – dodał.

PiS zaproponował nowego kandydata na wicemarszałka. Na zdjęciu posłowie na sali obrad Sejmu, 17 grudnia 2025 r. Fot. PAP/Piotr Nowak

Błaszczak przekazał dziennikarzom, że poinformował marszałka Sejmu, iż PiS złoży wniosek o uzupełnienie Prezydium Sejmu o kandydata swojego klub.

– Marszałek Czarzasty przyjął (to) do wiadomości. Wszystko w rękach marszałka. Nam zależy, żeby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie w Sejmie. Przypomnę, że wakat w Prezydium Sejmu jest dla Prawa i Sprawiedliwości – podkreślił szef klubu PiS.

Na pytanie, czy w ten sposób PiS chciał uprzedzić ewentualne ruchy parlamentarzystów związanych ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego, Błaszczak odparł: – Proszę pamiętać, że nawet kiedy powstanie inny klub, reprezentujący inną partię, którą buduje Mateusz Morawiecki, to Prawo i Sprawiedliwość wciąż będzie największym klubem opozycyjnym.

Błaszczak argumentował też, dlaczego kandydatem na wicemarszałka został Marcin Ociepa, wiceminister w rządach Mateusza Morawieckiego: – Z panem ministrem Ociepą współpracowałem wiele lat w ministerstwie obrony narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia roli wicemarszałka Sejmu – podkreślił.

– To była decyzja, która wynikała z (jego) dotychczasowej aktywności. Pan minister Ociepa jest w naszym środowisku politycznym od lat, jest człowiekiem kompetentnym, w związku z tym wysunęliśmy kandydaturę – dodał Błaszczak.

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PiS jako jedyna partia nie ma wicemarszałka. To była forma protestu

PiS jest jedynym klubem, który nie ma swojego przedstawiciela w Prezydium Sejmu. 13 listopada 2023 r., na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji, klub PiS wystawił jako kandydatkę na wicemarszałka Elżbietę Witek, która była marszałkiem Sejmu w końcówce VIII kadencji i w IX kadencji. Witek nie została jednak wybrana. Wcześniej była kontrkandydatką Szymona Hołowni z Polski 2050 w walce o fotel marszałka.

Wybrany wówczas na marszałka Hołownia zapewniał, że klub PiS ma prawo do wicemarszałka, ale powinien zgłosić kogoś innego niż Witek, która nie zostanie zaakceptowana przez posłów. Przedstawiciele klubu PiS odpowiadali, że nie zgłoszą nikogo innego, ponieważ pozostałe kluby nie mogą im dyktować, kogo mają wystawić.

Źródło: PAP