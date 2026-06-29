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NEWSROOM XYZ
29.06.2026 10:58

KNF cofnął zezwolenie mPay na usługi płatnicze. Czas na rozliczenia do 30 września

KNF cofnął zezwolenie mPay na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej – podała Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie. Decyzja jest natychmiast wykonalna.

Jak podano, spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych, a tym samym zachodzą przesłanki cofnięcia jej zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Spółka do 30 września 2026 r. ma rozwiązać stosunki prawne wynikające ze wszystkich zawartych z użytkownikami usług płatniczych umów o świadczenie przez nią usług płatniczych, zaspokajając w sposób przewidziany prawem wszelkie roszczenia z tego tytułu oraz rozwiąże wszelkie inne umowy zawarte z kontrahentami innymi niż użytkownicy usług płatniczych, w tym z agentami oraz podmiotami, które związane są – w sposób pośredni lub bezpośredni – ze świadczeniem usług płatniczych.

„Do czasu rozliczenia zobowiązań wobec użytkowników usług płatniczych z tytułu świadczonych im usług płatniczych przez spółkę – nie później niż do 30 września 2026 r. – spółka umożliwi posiadaczom rachunków płatniczych oraz posiadaczom instrumentów płatniczych dokonanie z tych rachunków oraz z tych instrumentów wypłat pieniędzy lub transferów na rachunki płatnicze prowadzone przez innych dostawców usług płatniczych wskazane przez posiadaczy" – napisano.

Czytaj także: KNF cofnęła licencję dla Fenige. „Nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania”

Źródło: PAP

Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego
Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego. Fot. Getty Images
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