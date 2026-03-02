KNF dała bankom zalecenia do ewentualnej wypłaty dywidend

Bank Pekao, PKO BP, mBank, ING BŚ oraz Bank Handlowy poinformowały, że Komisja Nadzoru Finansowego przekazała im zalecenia dotyczące wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2025 r.

W każdym przypadku rekomendacja była taka sama. KNF zaleca bankom, aby fundusze przekazane na poczet dywidendy nie przekroczyły poziomu 75 proc. zysku za 2025 r., przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2025 r. włączony już do funduszy własnych.

Zarządy Pekao, PKO BP oraz Banku Handlowego nie zdecydowały jeszcze o tym, czy w 2026 r. zostanie wypłacona dywidenda za poprzedni rok. Cofając się o 12 miesięcy analogiczne decyzje zapadły bliżej II kwartału.

W przypadku mBanku akcjonariusze w bieżącym roku mogą nie otrzymać dywidendy. Zarząd spółki wydał pod koniec lutego rekomendacje w tej sprawie. W swojej strategii firma zaznaczyła, że chce regularnie wypłacać dywidendę począwszy od zysku netto za 2026 r. Według planu wskaźnik wypłat ma stopniowo rosnąć od 30 proc. w pierwszym roku do 75 proc. w ostatnim roku horyzontu strategicznego.

Z kolei w komunikacie z lutego ING BŚ wskazał, że zarząd spółki zamierza zarekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty około 75 proc. zysku jednostkowego banku za 2025 rok.

Źródło: XYZ/PAP