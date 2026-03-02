Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
NEWSROOM XYZ
02.03.2026 18:40

KNF dała bankom zalecenia do ewentualnej wypłaty dywidend

Bank Pekao, PKO BP, mBank, ING BŚ oraz Bank Handlowy poinformowały, że Komisja Nadzoru Finansowego przekazała im zalecenia dotyczące wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2025 r.

W każdym przypadku rekomendacja była taka sama. KNF zaleca bankom, aby fundusze przekazane na poczet dywidendy nie przekroczyły poziomu 75 proc. zysku za 2025 r., przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2025 r. włączony już do funduszy własnych.

Zarządy Pekao, PKO BP oraz Banku Handlowego nie zdecydowały jeszcze o tym, czy w 2026 r. zostanie wypłacona dywidenda za poprzedni rok. Cofając się o 12 miesięcy analogiczne decyzje zapadły bliżej II kwartału.

Przeczytaj również: Rynek kapitałowy gotowy na deregulację. Zmiany trafiły na biurko ministra finansów

W przypadku mBanku akcjonariusze w bieżącym roku mogą nie otrzymać dywidendy. Zarząd spółki wydał pod koniec lutego rekomendacje w tej sprawie. W swojej strategii firma zaznaczyła, że chce regularnie wypłacać dywidendę począwszy od zysku netto za 2026 r. Według planu wskaźnik wypłat ma stopniowo rosnąć od 30 proc. w pierwszym roku do 75 proc. w ostatnim roku horyzontu strategicznego.

Z kolei w komunikacie z lutego ING BŚ wskazał, że zarząd spółki zamierza zarekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty około 75 proc. zysku jednostkowego banku za 2025 rok.

Źródło: XYZ/PAP

Komisja Nadzoru Finansowego
KNF wydała rekomendacje bankom ws. wypłaty dywidend za 2025 r. Fot. PAP/ Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Izrael i USA uderzyły w Iran. Trump ogłasza „dużą operację wojskową”
Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowany atak na Iran. Trump: celem obrona Amerykanów i zniszczenie zdolności rakietowych
28.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Iran pod presją. Rozmowy bez przełomu, Zachód szykuje się na eskalację
Brak przełomu w negocjacjach, ograniczony dostęp inspektorów MAEA i ruchy wojskowe USA zwiększają ryzyko eskalacji na Bliskim Wschodzie
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Gruzja inwestuje miliardy w infrastrukturę. Dlaczego polskie firmy nie walczą o kontrakty?
Na Kaukazie ogłaszane są kolejne przetargi na infrastrukturę i tabor. Polskie firmy – mimo doświadczenia w projektach zagranicznych – nie zgłosiły się do budowy linii tramwajowej w Tbilisi. Rynek przejmują chińskie koncerny. Dlaczego polskie spółki stoją z boku i czy to uzasadniona ostrożność, czy utracona szansa?
02.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Spadki wyhamowały, ale giełda wciąż na czerwono. Orlen z silnym wzrostem, banki tracą. Dzień na GPW 2 marca 2026 r.
Chociaż poranne spadki na GPW wyhamowały, po południu skala zniżek znów się zwiększyła. Najmocniej dotknęły one sektor bankowy. Wśród spółek WIG20 wyraźny wzrost zaliczył tylko Orlen, a przytłaczająca większość spółek skończyła dzień na czerwono. Spadki widoczne są także w Europie i USA.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Izraelski oficer i dyplomata dla XYZ: Wojna przybierze inny obrót, jeśli zginie Chamenei
W sobotę rano Izrael zaatakował Iran. Uderzenia lotnictwa i pocisków rakietowych runęły na kraj. Wszyscy czekają na to, co zrobią Amerykanie, którzy zgromadzili w regionie znaczne siły lotnicze. Co wydarzy się w Iranie i jak długie działania zbrojne czekają Bliski Wschód? O ocenę sytuacji zapytaliśmy Uriego Halperina. To pułkownik rezerwy izraelskich sił zbrojnych, były attaché obrony Izraela przy NATO.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Wystawa o „współ”. Czyli uratuje nas wspólnota
W przypadku tej wystawy nie od razu wiadomo, o czym naprawdę jest i jaką daje receptę na rozpadający się świat. I właśnie dlatego trzeba ją obejrzeć obowiązkowo. A szansa tylko do niedzieli!
28.02.2026