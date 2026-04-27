KNF ujawnia podejrzenia manipulacji i insider tradingu. Sprawa trzech spółek

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o podejrzeniach poważnych nadużyć na rynku kapitałowym, obejmujących trzy spółki: Capitea, W.G Partners oraz Draw Distance. Sprawy dotyczą manipulacji kursami akcji, rozpowszechniania fałszywych informacji oraz wykorzystania informacji poufnych.

W poniedziałek Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała, że w przypadku spółki Capitea SA doszło do okoliczności wskazujących na manipulację kursem akcji w okresie od 12 do 31 marca 2026 roku. Według regulatora działania te mogły wpływać na sztuczne kształtowanie ceny instrumentu finansowego.

🔸Komisja Nadzoru Finansowego podjęła środki prawne w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów Rozporządzenia MAR, w związku z okolicznościami wskazującymi na dokonanie manipulacji w obrocie akcjami Capitea SA. Za opisane działania może odpowiadać osoba, która była wielokrotnie… pic.twitter.com/dikyspwAoG — Urząd KNF (@uknf) April 27, 2026

KNF wskazała, że podejrzane praktyki obejmowały m.in. zawieranie transakcji i składanie zleceń wprowadzających w błąd co do podaży i popytu, a także działania mogące utrzymywać cenę akcji na nienaturalnym poziomie. Dodatkowo mogło dochodzić do destabilizacji arkusza zleceń, co utrudniało identyfikację rzeczywistych ofert kupna i sprzedaży.

W komunikacie podkreślono również podejrzenia dotyczące rozpowszechniania plotek i wprowadzających w błąd informacji w mediach, w tym w internecie, w celu zawyżania ceny akcji Capitea. KNF zaznaczyła, że za działaniami może stać osoba wcześniej wielokrotnie wskazywana w zawiadomieniach do organów ścigania.

W związku ze sprawą KNF zażądała zablokowania rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego należącego do podmiotu podejrzewanego o manipulacje oraz złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Drugi komunikat dotyczy spółki W.G Partners SA. KNF poinformowała o podejrzeniu manipulacji dokonywanych przez grupę powiązanych osób w okresie od 26 lutego 2024 roku do 20 marca 2025 roku. Działania miały polegać na generowaniu fałszywych sygnałów rynkowych oraz utrzymywaniu kursu akcji na sztucznym poziomie.

Według ustaleń nadzoru potencjalny nieuprawniony zysk grupy mógł wynieść ponad 3 mln zł w gotówce oraz 2,5 mln zł w akcjach. Już wcześniej, w marcu 2025 roku, KNF zwróciła się do Giełdy Papierów Wartościowych o zawieszenie obrotu akcjami spółki na rynku NewConnect.

KNF wskazała również, że sprawa może mieć szerszy charakter. Wśród podejrzewanych naruszeń wymieniono m.in. pranie pieniędzy, podawanie nieprawdziwych danych w dokumentach informacyjnych oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jej kierowanie.

Regulator zaznaczył, że część osób powiązanych z tą grupą była już wcześniej wskazywana w zawiadomieniach dotyczących manipulacji akcjami innych spółek, co może świadczyć o powtarzalnym charakterze działań.

Trzecia sprawa dotyczy spółki Draw Distance (DDI), będącej w trakcie restrukturyzacji. KNF podejrzewa wykorzystanie informacji poufnych oraz utrudnianie postępowania wyjaśniającego, a zawiadomienie do organów ścigania w tej sprawie złożono pod koniec marca 2026 roku.

Chodzi o transakcje związane z informacją o odstąpieniu spółki Bloober SA od współpracy przy projekcie gry „Projekt M”. KNF ustaliła, że osoba związana z Bloober SA sprzedawała akcje DDI w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2024 roku, tuż przed publikacją raportu bieżącego.

Według KNF działania te mogły umożliwić uniknięcie strat finansowych dzięki wykorzystaniu niepublicznych informacji. Dodatkowo pojawiły się podejrzenia, że osoba ta mogła składać nieprawdziwe oświadczenia dotyczące okoliczności sprzedaży akcji.

Źródło: PAP