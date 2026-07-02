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02.07.2026 16:57

KNF wzięła na celownik PKO TU. Możliwa kara finansowa

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w komunikacie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego nałożenia kary pieniężnej na PKO Towarzystwo Ubezpieczeń.

Komisja Nadzoru Finansowego
Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego. Fot. PAP/ Albert Zawada

Chodzi o możliwe naruszenie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jak podała KNF, mogło dojść do "ustalenia składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewnia co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych), w latach 2023-2025".

Art. 33 ustawy mówi, że zakład ubezpieczeń ustala składki po ocenie ryzyka, a składka ma być ustalona na poziomie zapewniającym co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej. Ten sam przepis nakłada też obowiązek gromadzenia odpowiednich danych statystycznych do ustalania składek i rezerw.

KNF podejrzewa więc, że PKO TU mogło w latach 2023–2025 sprzedawać OC komunikacyjne po składkach zbyt niskich względem ryzyka i kosztów.

Przypomnijmy, kilka tygodni temu KNF nałożyła na InterRisk karę w wysokości 2,7 mln zł za sposób ustalania składek OC. To element szerszej strategii KNF dotyczącej walki z takim wyliczeniem składek. 28 maja Komisja wszczęła postępowanie administracyjne ws. Link4.

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych kwalifikuje je jako ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, a posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć taką umowę.

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