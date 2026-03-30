30.03.2026 20:15

KNF zatwierdziła prospekt Niewiadów PGM

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Niewiadów Polska Grupa Militarna. Otwiera to spółce drogę do debiutu na Głównym Rynku GPW w Warszawie i pozyskania kapitału na rozwój produkcji amunicji.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Niewiadów Polska Grupa Militarna (NPGM), co oznacza możliwość przejścia spółki z rynku NewConnect na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Decyzja regulatora formalnie otwiera drogę do publicznej oferty i zwiększenia skali finansowania działalności.

Celem spółki jest pozyskanie kapitału na rozwój produkcji amunicji wielkokalibrowej, w szczególności kalibrów 155 mm i 40 mm. Przejście na rynek regulowany ma ułatwić dostęp do szerszego grona inwestorów oraz finansowanie kolejnych etapów rozwoju.

NPGM realizuje program budowy krajowych zdolności produkcyjnych amunicji, oparty m.in. na partnerstwie joint venture z funduszem Forum 119 (Grupa Fidera). Partner zapewnił finansowanie o łącznej wartości 310 mln zł, z czego 250 mln zł przeznaczono na budowę fabryki amunicji 155 mm.

Nowy zakład ma być zrobotyzowany i osiągnąć zdolności produkcyjne na poziomie do 180 tys. sztuk amunicji rocznie. Produkcja będzie zgodna ze standardami NATO i skierowana zarówno na potrzeby polskich sił zbrojnych, jak i na eksport.

Pozostałe 60 mln zł zostanie przeznaczone na rozwój produkcji amunicji 40 mm, w tym programowalnych pocisków typu airburst, opracowywanych we współpracy z partnerami z Singapuru. Inwestycja obejmuje także budowę hal produkcyjnych, centrów obróbczych CNC oraz infrastruktury balistycznej.

Uruchomienie seryjnej produkcji planowane jest na drugą połowę 2026 roku. Spółka zakłada, że nowe moce wytwórcze pozwolą ograniczyć zależność od zagranicznych dostawców i wzmocnić krajowy łańcuch dostaw w sektorze obronnym.

Strzał z działa na poligonie testowym
Strzał z działa na poligonie testowym. Fot. mat. prasowe
