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12.06.2026 12:52

Kolejne uderzenia ukraińskich dronów w Rosji. Bezzałogowce zaatakowały rafinerie

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o uderzeniach na rafinerie ropy naftowej w Republice Tatarstanu w Rosji, zakład przemysłowy w obwodzie samarskim, a także stanowiska dowodzenia, punkty obserwacyjne i obiekty logistyczne na terytorium Rosji oraz na okupowanych przez nią terenach Ukrainy.

„W nocy z 11 na 12 czerwca 2026 r. jednostki Sił Obrony Ukrainy uderzyły na terytorium Republiki Tatarstanu w Federacji Rosyjskiej w rafinerie TANEKO i TAIF-NK w Niżniekamsku. Potwierdzono trafienie w cele oraz pożary na terenie obu przedsiębiorstw” – powiadomił Sztab Generalny w komunikatorze Telegram.

Według ukraińskiego wojska kompleks rafineryjny TANEKO jest jednym z największych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w Rosji. Jego zdolność przerobowa przekracza 16 mln ton ropy rocznie. Zakład produkuje szeroką gamę paliw i smarów, w tym olej napędowy, paliwo lotnicze i inne produkty naftowe.

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Sztab Generalny zaznaczył, że TAIF-NK to duży kompleks rafineryjny, charakteryzujący się bardzo wysokim poziomem przetwarzania ropy, deklarowanym na poziomie ponad 95 proc. Zakład przetwarza ciężką ropę wysokosiarkową oraz kondensat gazowy. Produkcja obejmuje zarówno powszechnie wykorzystywane paliwa, jak i specjalistyczne surowce dla przemysłu petrochemicznego oraz sektora wojskowego.

„Uderzono również w zakład Toljattikauczuk w obwodzie samarskim, specjalizujący się w produkcji kauczuków syntetycznych, wykorzystywanych m.in. do produkcji stałego paliwa rakietowego dla rakiet taktycznych i balistycznych, monomerów, frakcji chemicznych oraz wysokooktanowych dodatków do benzyny” – przekazał Sztab Generalny.

Potwierdzono trafienie w założony cel i pożar na terenie zakładu.

Zaatakowano również stanowiska dowodzenia i punkty obserwacyjne wojsk rosyjskich w rejonach Obesty i Iskry w obwodzie kurskim oraz w rejonie Marynskiego w obwodzie chersońskim. Uderzono także w punkty dowodzenia przeciwnika w rejonach Woskresenki i Pokrowska oraz w węzeł łączności rosyjskiej armii w rejonie Wesołego w obwodzie donieckim.

Ukraińskie wojsko przeprowadziło też atak na rejon koncentracji rosyjskich żołnierzy na poligonie Wostocznyj w pobliżu Nowopetriwki w obwodzie zaporoskim. Trafiono również w polowy skład artyleryjski w obwodzie ługańskim oraz w magazyn logistyczny przeciwnika w okupowanym Mariupolu w obwodzie donieckim.

Źródło: PAP

Żołnierz 34. Brygady Obrony Wybrzeża o znaku wywoławczym „Shok” trzyma drona GOR, ukraiński samolot rozpoznawczy, którego żołnierze używają do wykrywania pozycji rosyjskiego wroga
Ukraińskie wojsko przeprowadziło atak dronami na rafinerie na terenie Rosji oraz na bazy rosyjskiej armii na okupowanych przez agresora terenach. Fot. Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images
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