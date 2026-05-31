31.05.2026 12:47
31.05.2026 12:47

Kolejny atak ukraińskich dronów na cele w Rosji

Ukraińskie bezzałogowce w nocy z soboty na niedzielę zaatakowały obiekty infrastruktury energetycznej i przemysłowej w kilku regonach Rosji – poinformowała w niedzielę rano agencja Reutera, powołując się na komunikaty rosyjskich władz.

Celem ataków była m.in. rafineria w Saratowie, o czym poinformował gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin w komunikatorze Telegram. Jak wynika z opublikowanych materiałów wideo, na terenie obiektu doszło do kilku pożarów po uderzeniach ukraińskich dronów. Potwierdzają to także dane serwisu NASA FIRMS, który pozwala na obserwację pożarów na powierzchni Ziemi przy użyciu satelitów.

Rafineria w Saratowie jest własnością rosyjskiego koncernu Rosnieft i jednym z największych tego typu zakładów w regionie Powołża. Pełni istotną rolę w zaopatrzeniu rosyjskiej armii w paliwa i inne produkty ropopochodne.

Atakowane było także inne rosyjskie obwody w zachodniej i południowej części Rosji, w tym obwód kirowski (na północny wschód od Moskwy), gdzie trafiona została przepompowania ropy naftowej Łazariewo, istotna dla transportu ropy z zachodniej Syberii do terminali naftowych nad Morzem Bałtyckim. Siły ukraińskie atakowały też cele w obwodach woroneskim, biełgorodzkim i rostowskim.

Na skutek ukraińskich ataków na okupowanym Krymie wprowadzono ograniczenia w sprzedaży paliw na stacjach benzynowych.

Źródło: PAP

Ukraińskie bezzałogowce w nocy z soboty na niedzielę zaatakowały obiekty infrastruktury energetycznej i przemysłowej w kilku regonach Rosji. Fot. Getty Images
