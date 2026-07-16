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16.07.2026 22:26

Lech Poznań pokonuje Górnika Zabrze w Superpucharze Polski

Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3:1, zdobywają Superpuchar Polski. Trofeum trafiado Poznania po raz siódmy w historii.

Piłkarze Lecha
Superpuchar Polski trafił w ręce Lecha po raz 7. Kolejorz w tej rywalizacji jest najbardziej utytułowanym klubem w kraju.
Fot. PAP/Piotr Polak, Zdjęcie poglądowe z maja 2026 r.

W obecności 37 843 widzów na murawę Enea Stadionu w Poznaniu wyszły w czwartek dwa najlepsze zespoły poprzedniego sezonu – Lech Poznań i Górnik Zabrze. Obaj trenerzy postawili na najmocniejsze składy, na boisku pojawili się także nowi piłkarze.

Dla obu zespołów był to nie tylko mecz o trofeum, ale również sprawdzian generalny przed pierwszymi starciami 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

Pojedynek z animuszem rozpoczął Kolejorz. Górnicy sprawiali wrażenie nieco stłamszonych naporem miejscowych, ale to oni wyprowadzili pierwszy celny cios. W 14. minucie po rzucie rożnym dla Lecha szybko przejęli piłkę i wyprowadzili kontratak, który sfinalizował Maksym Chłań, pokonując bramkarza. Zdobyty gol dodał zabrzanom pewności siebie, ale poznaniacy nie stracili wiary we własne umiejętności.

W 27. minucie Patrik Walemark przeprowadził akcję prawą stroną, a umiejętnie sfinalizował ją Antoni Kozubal. Po przerwie Mikael Ishak w 47. minucie wyprowadził na prowadzenie Kolejorza. W 69. minucie Pablo Rodriguez powiększył przewagę, wpychając piłkę do siatki.

Więcej bramek nie padło i mecz zakończył się wynikiem 3:1. Superpuchar Polski trafił w ręce Lecha, który zdobył go po raz siódmy i w tej rywalizacji jest najbardziej utytułowanym klubem w kraju.

Źródło: PAP, XYZ

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