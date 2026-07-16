Koncern TSMC: przeznaczymy 100 mld dolarów na nowe fabryki półprzewodników w USA

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ogłosił plan zainwestowania 100 mld dolarów w budowę fabryk półprzewodników w amerykańskim stanie Arizona. Inwestycja ma na celu zaspokojenie silnego popytu na układy do sztucznej inteligencji (AI).

Na zdjęciu logo producenta najbardziej zaawansowanych procesorów, TSMC, na zakładzie firmy w tajwańskim Hsinchu. Fot. Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images

– Inwestycja ta ma na celu budowę kilku kolejnych fabryk płytek półprzewodnikowych w technologii dwóch nanometrów i mniejszych, a także zakładów zaawansowanego pakowania, aby wesprzeć silny, wieloletni popyt ze strony naszych wiodących klientów w USA – powiedział dyrektor generalny TSMC C.C. Wei. W planach są co najmniej cztery nowe zakłady.

Dzięki temu całkowite zaangażowanie tajwańskiej spółki w Arizonie wzrośnie do 265 mld dolarów, co stanowi jej największą zagraniczną inwestycję. Firma nie przedstawiła dokładnego harmonogramu realizacji tego planu, uzależniając go od rynkowego zapotrzebowania.

Równocześnie TSMC, które wytwarza około 90 proc. najbardziej zaawansowanych chipów na świecie, podniosło tegoroczne prognozy nakładów kapitałowych do rekordowych 64 mld dolarów, a szacowany całoroczny wzrost przychodów zrewidowano z 30 proc. do 40 proc.

W minionym kwartale zysk netto producenta osiągnął 22,35 mld dolarów, rosnąc o 77,4 proc. w ujęciu rocznym.

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Sytuacja na rynkach pozostaje jednak w dominującej ocenie analityków niestabilna, a obserwatorzy rynku zastanawiają się, czy bezprecedensowa fala wydatków na infrastrukturę AI zostanie utrzymana.

Obawy wywołuje także niepewność geopolityczna wynikająca z wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz inflacyjny wpływ rosnących kosztów komponentów elektronicznych – zauważa japoński portal Nikkei Asia.

Mimo to kluczowi dostawcy sprzętu dla TSMC, jak holenderski ASML oraz amerykański Applied Materials, podnieśli swoje prognozy. Przedstawiciele tych spółek zapowiadają wieloletnią ekspansję mocy produkcyjnych, powołując się na doskonałe perspektywy wynikające ze zgłaszanych przez klientów zamówień na kolejne lata.

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Źródło: PAP