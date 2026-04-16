Rekordowe zyski TSMC w pierwszym kwartale 2026. Producent chipów korzysta na boomie na AI

TSMC ogłosił swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 r. Zysk wzrósł aż o 58 proc., co przebiło oczekiwania analityków. To efekt boomu na sztuczną inteligencję.

Przychody firmy, jak podaje CNBC, wyniosły 35 miliardów dolarów, podczas gdy analitycy oczekiwali 34,8 miliarda dolarów. Z kolei zysk netto wyniósł 17,7 miliarda dolarów (oczekiwany 16,8 miliarda dolarów). Do tego zysk netto pobił rekord już czwarty kwartał z rzędu.

TSMC, czyli największa azjatycka firma technologiczna pod względem wartości rynkowej, produkuje układy do wszystkiego – od elektroniki konsumenckiej po centra danych. A na boomie na AI firma mocno zwiększyła przychody, produkując układy dla Nvidii czy AMD. Nic więc dziwnego, że dział spółki, który zajmuje się AI i 5G, odpowiada za 61 proc. przychodu firmy.

W styczniu firma mówiła inwestorom na konferencji wynikowej, że zakłada wzrost wydatków inwestycyjnych o 37 proc. w granicach od 52 do 56 miliardów dolarów, by rozszerzyć swoje moce produkcyjne. Teraz TSMC zakłada, że wydatki te będą na tym wyższym poziomie.