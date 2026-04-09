09.04.2026 15:01

Konferencja prezesa NBP – kwiecień 2026. „Wzrost inflacji niezwiązany z polityką pieniężną"

– Inflacja marcowa w wysokości 3 proc. to nieco wyższy poziom niż w lutym, ale dalej w celu polityki pieniężnej NBP i jest to efekt całkowicie związany ze wzrostem cen ropy i absolutnie niezwiązany z polityką pieniężną NBP – powiedział na starcie kwietniowej konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP Adam Glapiński, tłumacząc kwietniową decyzję RPP, która zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Jak stwierdził Glapiński, w rezerwach NBP znajduje się już 580 ton złota. NBP „wykorzystał spadki złota po interwencji USA na Bliskim Wschodzie dokonał kolejnych zakupów".

W ocenie Rady Polityki Pieniężnej, czynnikami ryzyka dla CPI są zmiany cen surowców i inflacji na świecie, a w kraju sytuacja fiskalna i regulacje cen paliw – podano w komunikacie po kwietniowym posiedzeniu RPP.

"Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce. Perspektywy te są obecnie pod wpływem zmian sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym zmian cen surowców i inflacji na świecie w kontekście sytuacji geopolitycznej" – napisano.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na posiedzeniu w dn. 8-9 kwietnia 2026 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna wynosi nadal 3,75 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

Na zdjęciu prezes NBP Adam Glapiński. Fot. NBP
