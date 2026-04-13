Koniec ery Orbana na Węgrzech. Cypr chce ponownych rozmów ws. pożyczki dla Ukrainy

Dzień po wyborczej klęsce Viktora Orbana, Cypr chce wrócić do sprawy odblokowania 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy oraz nowego pakietu sankcji na Rosję.

Cypr przejął rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE. Dlatego chce wznowić rozmowy o pożyczce dla Ukrainy, która została zablokowana przez Viktora Orbana. Do tego Węgry razem ze Słowacją zablokowały też sankcje na Rosję. Budapeszt domagał się bowiem przyspieszenia napraw rurociągu, którym z Ukrainy trafiało na Węgry rosyjskie paliwo. Instalacja ta została uszkodzona w rosyjskim ataku, jednak Orban uznał, że Zełenski sztucznie wydłuża czas napraw.

Cypr zamierza więc zarówno kwestie sankcji, jak i pożyczki umieścić w porządku obrad unijnych ambasadorów, choć nie wiadomo, czy uda się to zrobić jeszcze w tym tygodniu.

Po przeliczeniu prawie wszystkich głosów węgierskie Narodowe Biuro Wyborcze przyznało Peterowi Magyarowi i jego partii TISZA 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. To daje im większość konstytucyjną. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem premiera Viktora Orbana zdobyła w wyborach tylko 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajna prawica – Mi Hazank – która może liczyć na sześć miejsc.