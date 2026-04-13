Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.04.2026
13.04.2026 12:44

Koniec ery Orbana na Węgrzech. Cypr chce ponownych rozmów ws. pożyczki dla Ukrainy

Dzień po wyborczej klęsce Viktora Orbana, Cypr chce wrócić do sprawy odblokowania 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy oraz nowego pakietu sankcji na Rosję.

Cypr przejął rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE. Dlatego chce wznowić rozmowy o pożyczce dla Ukrainy, która została zablokowana przez Viktora Orbana. Do tego Węgry razem ze Słowacją zablokowały też sankcje na Rosję. Budapeszt domagał się bowiem przyspieszenia napraw rurociągu, którym z Ukrainy trafiało na Węgry rosyjskie paliwo. Instalacja ta została uszkodzona w rosyjskim ataku, jednak Orban uznał, że Zełenski sztucznie wydłuża czas napraw.

Cypr zamierza więc zarówno kwestie sankcji, jak i pożyczki umieścić w porządku obrad unijnych ambasadorów, choć nie wiadomo, czy uda się to zrobić jeszcze w tym tygodniu.

Po przeliczeniu prawie wszystkich głosów węgierskie Narodowe Biuro Wyborcze przyznało Peterowi Magyarowi i jego partii TISZA 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. To daje im większość konstytucyjną. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem premiera Viktora Orbana zdobyła w wyborach tylko 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajna prawica – Mi Hazank – która może liczyć na sześć miejsc.

Wyniki wyborów na Węgrzech
Nowy rząd Węgier przestanie blokować pożyczkę dla Ukrainy?. Fot. Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Warszawski startup Replenit z dużym finansowaniem. Pozyskał 2,5 mln dolarów na rozwój
Warszawski startup Replenit pozyskał 2,5 mln dolarów finansowania pre-seed. Firma rozwijająca rozwiązania AI dla handlu planuje skalowanie działalności i ekspansję do USA. W rundzie uczestniczyli…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Bruksela zmienia zasady ratowania banków. Samorządy dostaną lepszą ochronę
Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące ratowania banków w kryzysie. Zmiany mają ułatwić wsparcie mniejszych instytucji i lepiej chronić samorządy, a Związek Banków Polskich chwali się, że…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Nie tylko PKB. Czy zbliżamy się do krajów UE pod względem długości życia? 7 wykresów
PKB na mieszkańca dobrze opisuje poziom dobrobytu, ale nie mówi wszystkiego. Jednym z kluczowych parametrów jest zdrowie mierzone zarówno długością życia, jak i subiektywną oceną jego jakości. Polska…
11.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Szwedzki gigant modowy przyspiesza w Polsce. Kappahl szykuje nowe koncepty
Międzynarodowa marka odzieży najwięcej inwestuje w Polsce, gdzie działa od blisko trzech dekad. Mniejsza niż kiedyś sieć sklepów znów solidnie zarabia i jest gotowa do ekspansji – także w obszarze…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG na rekordowych poziomach, na GPW wraca optymizm. 10 kwietnia 2026 r.
W piątek indeks WIG po raz pierwszy w historii przebił barierę 130.000 pkt po tym, jak na giełdę wrócił optymizm. W WIG20 najlepsze było Modivo, z kolei mocne spadki zaliczył Orlen. Inwestorzy liczą…
10.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
W Izraelu wraca kara śmierci. Ale tylko dla Palestyńczyków
Po ponad sześciu dekadach nieformalnego moratorium Izrael przywraca karę śmierci. Kneset przegłosował prawo, które nie tylko ułatwia wysyłanie skazanych na szubienicę, ale też drastycznie pogłębia…
12.04.2026