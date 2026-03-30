30.03.2026 14:21

Koniec placu manewrowego, mniej pytań na teście. Resort infrastruktury przedstawia założenia ustawy

Resort infrastruktury pokazał założenia ustawy zmieniającej zasady egzaminu na prawo jazdy kat. B. Zgodnie z zapowiedziami ministra zniknie całkowicie plac manewrowy, będzie też mniej pytań na egzaminie teoretycznym. Nowe prawo ma wejść w życie jeszcze w tym roku.

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec tłumaczy, że nowy system będzie dużo bardziej przejrzysty i skuteczny. Wyjaśnił, że resort przez ostatnie dwa lata oceniał systemy egzaminowania zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Szczególną uwagę zwrócono na lidera systemu i bezpieczeństwa, czyli Szwecję.

– Na bazie tych doświadczeń postanowiliśmy zreformować system egzaminowania kierowców, stąd skierujemy w najbliższych dniach do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów założenia do zmiany ustawy o kierujących pojazdami, które całkowicie zmienią znane od lat zasady egzaminowania – mówił.

Zamiast Komisji ds. Weryfikacji i Rekomendacji Pytań Egzaminacyjnych powstanie Centrum Egzaminowania, nadzorowane przez jedną z instytucji podległych resortowi. Jego wsparciem będzie Rada Konsultacyjna. W jej skład wejdą instruktorzy, egzaminatorzy, policja i eksperci Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Centrum Egzaminowania stworzy nową podstawę programową, na której będą bazować egzaminy praktyczne i teoretyczne. O połowę ma zostać zmniejszona (z 3,5 tys.) liczba pytań teoretycznych. Mają one odpowiadać realiom ruchu, a nie choćby sprawdzać znajomość przepisów administracyjnych.

– Największa rewolucja czeka egzaminy na kategorię B. Zostanie zlikwidowany egzamin na placu manewrowym. Tego typu egzamin nie funkcjonuje już w większości krajów europejskich. Chcemy, aby przede wszystkim oceniane były umiejętności kierowców w praktyce, czyli w czasie uczestnictwa w codziennym ruchu drogowym – zapowiedział wiceminister infrastruktury. Wytłumaczył, że ok. 40 proc. kierowców oblewa manewry. Zapewnił jednak, że uczestnicy kursów będą mogli dalej uczyć się podstaw jazdy na tym placu.

Koniec egzaminu na placu manewrowym. Reforma prawa jazdy
Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec
Resort infrastruktury przedstawia założenia reformy prawa jazdy. Fot. PAP/Albert Zawada
