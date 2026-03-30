Koniec placu manewrowego, mniej pytań na teście. Resort infrastruktury przedstawia założenia ustawy

Resort infrastruktury pokazał założenia ustawy zmieniającej zasady egzaminu na prawo jazdy kat. B. Zgodnie z zapowiedziami ministra zniknie całkowicie plac manewrowy, będzie też mniej pytań na egzaminie teoretycznym. Nowe prawo ma wejść w życie jeszcze w tym roku.

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec tłumaczy, że nowy system będzie dużo bardziej przejrzysty i skuteczny. Wyjaśnił, że resort przez ostatnie dwa lata oceniał systemy egzaminowania zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Szczególną uwagę zwrócono na lidera systemu i bezpieczeństwa, czyli Szwecję.

– Na bazie tych doświadczeń postanowiliśmy zreformować system egzaminowania kierowców, stąd skierujemy w najbliższych dniach do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów założenia do zmiany ustawy o kierujących pojazdami, które całkowicie zmienią znane od lat zasady egzaminowania – mówił.

Zamiast Komisji ds. Weryfikacji i Rekomendacji Pytań Egzaminacyjnych powstanie Centrum Egzaminowania, nadzorowane przez jedną z instytucji podległych resortowi. Jego wsparciem będzie Rada Konsultacyjna. W jej skład wejdą instruktorzy, egzaminatorzy, policja i eksperci Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Centrum Egzaminowania stworzy nową podstawę programową, na której będą bazować egzaminy praktyczne i teoretyczne. O połowę ma zostać zmniejszona (z 3,5 tys.) liczba pytań teoretycznych. Mają one odpowiadać realiom ruchu, a nie choćby sprawdzać znajomość przepisów administracyjnych.

– Największa rewolucja czeka egzaminy na kategorię B. Zostanie zlikwidowany egzamin na placu manewrowym. Tego typu egzamin nie funkcjonuje już w większości krajów europejskich. Chcemy, aby przede wszystkim oceniane były umiejętności kierowców w praktyce, czyli w czasie uczestnictwa w codziennym ruchu drogowym – zapowiedział wiceminister infrastruktury. Wytłumaczył, że ok. 40 proc. kierowców oblewa manewry. Zapewnił jednak, że uczestnicy kursów będą mogli dalej uczyć się podstaw jazdy na tym placu.