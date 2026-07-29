Koniec ze żmudnym wpisywaniem numerów kart kredytowych. Mastercard szykuje rewolucję online

Mastercard chce ułatwić zakupy online. Firma planuje odejść od żmudnego wpisywania numeru karty płatniczej przy płatnościach internetowych.

Mastercard szykuje pełną tokenizację transakcji do 2035. Fot. Nikos Pekiaridis/NurPhoto via Getty Images

– Przyszłość płatności online będzie oparta na prostocie, bezpieczeństwie i zaufaniu. Tokenizacja, Click to Pay oraz biometryczne uwierzytelnianie pozwalają ograniczać ryzyko oszustw, a jednocześnie upraszczać proces zakupowy dla konsumentów. Naszą ambicją jest, aby do 2030 roku płatności internetowe, oparte na technologii tokenizacji, stały się tak powszechne, jak dziś płatności zbliżeniowe w sklepach – tłumaczy Daria Auguścik, Vice President, dyrektorka ds. rozwoju biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe.

Już bowiem 3 na 5 transakcji e-commerce w Europie jest stokenizowanych. Firma chce, by ten odsetek w 2030 r. osiągnął 100 proc. Płatność taka polega na zastępowaniu numeru karty bezpiecznym tokenem. To ogranicza ryzyko oszustw i skutecznie autoryzuje transakcje. Tokenizacja, czyli Secure Card on File, działa już w 45 krajach i terytoriach Europy.

Z kolei Mastercard Click to Pay, czyli szybka płatność jednym kliknięciem, jest dostępny na 32 europejskich rynkach. Liczba rejestracji w usłudze wzrosła ponad dwukrotnie. Do tego ponad 70 proc. tego typu płatności Click to Pay to powracający klienci.

W Polsce Click to Pay jest dostępne m.in. w rozwiązaniach Autopay, PayU, Przelewy24, Tpay, Paynow, PolCard od Fiserv, PayTel (SIBS), Planet Pay (ITCARD), ZEN.COM, a także Axepta BNP Paribas oraz ING Pay. Występuje także w bankach i instytucjach finansowych jak VeloBank, Bank Pocztowy, Credit Agricole oraz ING Bank Śląski.

Z badań wynika bowiem, że ponad połowa Polaków uważa, że tego typu płatność to przyszłość e-commerce.

Mastercard zmienia też sposób potwierdzania płatności. Chodzi m.in. o klucze dostępu z biometrią w smartfonach oraz weryfikację płatności 3DS. Zwiększają one poziom akceptacji, zachowując jednocześnie dobre doświadczenia klienta.

Rynek bowiem konsekwentnie zmierza w kierunku przyspieszenia płatności, ograniczenia zależności od danych kart, aż po biometryczne potwierdzenie transakcji.