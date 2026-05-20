20.05.2026

Koniunktura konsumencka w maju w górę, oczekiwania inflacyjne w dół

W maju 2026 r. odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich (w stosunku do poprzedniego miesiąca), dotyczących zarówno obecnej, jak i przyszłej sytuacji – podał GUS. Równocześnie oczekiwania inflacyjne poszły w dół.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 11,3 i był o 2,8 wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Koniunktura konsumencka w maju 2026 r. – szczegółowe dane

Spośród składowych wskaźnika, w porównaniu z kwietniem br. najbardziej poprawiły się oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 4,9 i 4,7). Wyższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 2,9 i 1,5). Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnych możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 0,4).

W odniesieniu do maja 2025 r. wartość BWUK w maju 2026 r. poprawiła się o 3,2.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, poprawił się o 2,7 w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 8,5.

Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy wzrost, o 4,7, odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 2,9 dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, 1,8 dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz 1,6 dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy.

W maju br. WWUK poprawił się o 0,4 w porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 r.

W maju nastąpiło przesunięcie oczekiwań inflacyjnych konsumentów w kierunku niższej inflacji.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

Na zdjęciu z kwietnia 2025 r. przechodnie w centrum Warszawy. Fot. Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images
