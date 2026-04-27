Koreańskie czołgi K2 będą powstawać w Gliwicach. Umowa podpisana

Przedstawiciele spółek z Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisali umowy podwykonawcze z firmą Hyundai Rotem. Obejmują one montaż, serwis i polonizację południowokoreańskich czołgów K2. W zakładach w Gliwicach powstanie 61 pojazdów.

Hyundai Rotem podpisał w poniedziałek łącznie cztery umowy z polskimi firmami. Chodzi m.in. o umowę podwykonawczą na produkcję czołgów K2PL i ARV, czyli pojazdów służących do ewakuacji i naprawy uszkodzonych pojazdów.

– Naszym celem jest nie tylko zapewnienie Siłom Zbrojnym RP nowoczesnego uzbrojenia, lecz także trwałe wzmocnienie kompetencji polskiego przemysłu obronnego i naszych zdolności produkcji – powiedział wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Bąk.

Polska Grupa Zbrojeniowa przekazała, że „spółka Hyundai Rotem będzie aktywnie uczestniczyła w procesie przygotowań oraz zapewni wsparcie, potrzebne szkolenia techniczne i transfer technologii do polskich zakładów”.

To ostatnie z porozumień w ramach umowy wykonawczej nr 2, która ma umożliwić prace przygotowujące produkcję czołgów K2PL. Mają one wejść do służby w IV kw. 2028 r. Umowa zakłada także stworzenie w Polsce europejskiego centrum produkcji i utrzymania czołgów K2 przez transfer technologii, montaż, produkcję oraz utrzymanie, naprawy i remonty pojazdów tego typu.

W ramach pierwszej umowy zawartej w 2022 r. Polska kupiła 180 czołgów K2, by uzupełnić stan po dostawach czołgów do Ukrainy po rosyjskiej inwazji. W sierpniu 2025 r. podpisano drugą umowę dotyczącą dostawkolejnych 180 pojazdów tego typu oraz łącznie 81 pojazdów wsparcia. 64 wozy mają powstać w spolonizowanej wersji K2PL, w tym 61 z nich ma zostać wyprodukowanych w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy w Gliwicach.

– Czekamy z utęsknieniem na kolejną umowę wykonawczą nr 3, która będzie na bardzo szeroki zakres produkcji, w tym produkcję korpusu podwozia i wieży – powiedziała prezes ZM „Bumar-Łabędy” Monika Kruczek. Jak dodała, firma przygotowuje się do realizacji umowy „już od trzech lat”.

W planach są już kolejne fazy do umowy wykonawczej nr 6. Łącznie do Wojska Polskiego ma trafić 1000 czołgów K2, z czego ponad 500 w wariancie K2PL, które mają zostać wyprodukowane w Polsce.

Źródło: PAP