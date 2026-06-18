Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.06.2026
NEWSROOM XYZ
18.06.2026 12:07

Korupcja w zakładach PESA w Mińsku Mazowieckim. Siedem osób w rękach CBA

CBA zatrzymało siedem osób ws. korupcji w zakładach PESA w Mińsku Mazowieckim. W rękach funkcjonariuszy znalazło się trzech pracowników spółki i czterech przedsiębiorców.

Wszystkich podejrzanych zatrzymano 16 czerwca. Podczas przeszukania mieszkań i siedzib firm CBA znalazło też dokumentację i sprzęt elektroniczny. Biuro przeprowadziło też działania na terenie PESY w Mińsku Mazowieckim.

Jak twierdzą śledczy, układ korupcyjny zawarli pracownicy polskiego producenta oraz przedsiębiorcy modernizujący i naprawiający tabor kolejowy. Miał on trwać od grudnia 2019 r. do stycznia 2024 r. Według Biura sprawa może dotyczyć aż 1150 zamówień, których wartość przekracza 28,5 mln zł.

„Polegał na przyjmowaniu korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce w zamian za przekazywanie poufnych informacji przedsiębiorcom na temat planowanych postępowań przetargowych oraz na bezpośrednim wpływaniu na ich przebieg" – tłumaczy zespół prasowy CBA.

W Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty korupcyjne. Dodatkowo prokurator wyznaczył poręczenia majątkowe, dozór policyjny i zakaz kontaktów z określonymi osobami. Jak dodaje CBA, część zatrzymanych przyznała się.

Sprawa jest rozwojowa. Biuro apeluje więc do wszystkich uwikłanych w korupcję, by skontaktowali się z CBA. Jeśli ujawnią przestępstwo, zanim dowiedzą się o nim śledczy, mogą skorzystać z klauzuli niekaralności.

PESA i Hitachi nawiązują strategiczną współpracę
Siedziba CBA
Funkcjonariusze CBA zatrzymali siedem osób w związku z układem korupcyjnym w zakładach PESY w Mińsku Mazowieckim. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Korea Południowa stawia na Ghanę. Afryka nowym zapleczem jej gospodarki
Korea Południowa szuka miejsca w Afryce. Ghana ma być dla Seulu bramą do regionu, sposobem na ograniczenie zależności od Chin i wsparciem dla firm. Dla Polski to szansa m.in. dla dostawców…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Biowen zwiększył przychody o 200 proc. „Wejście na marketplace’y jak Amazon to nieograniczone możliwości”
Producent suplementów diety Biowen w tym roku celuje w 50-procentowy wzrost. – Cel to rozwój własnej marki, private label i eksportu. Docelowo chcemy działać w modelu 50/50, połowę sprzedaży…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Tauronu w górę, ale WIG20 na czerwono. Dzień na GPW 17 czerwca 2026 r.
W środę liderem wzrostów w WIG20 został Tauron. Wśród blue chipów przeważały wzrosty, ale indeks zakończył dzień ze spadkiem. Najgorzej wypadło Modivo. Inwestorzy czekają na decyzję amerykańskiego…
17.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Ukraiński Best Market sprawdził się w Polsce i ruszył na podbój Czech
Best Market – sieć sklepów założona u nas przez dwóch młodych migrantów zarobkowych z Ukrainy – odniosła sukces. Teraz chce go powtórzyć w Czechach, a następnie być może także na Słowacji, w Austrii…
17.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Allegro mocno w górę, WIG20 odbija. Dzień na GPW 16 czerwca 2026 r.
Wtorkowa sesja na GPW przyniosła wyraźne odbicie po poniedziałkowych spadkach. WIG20 wzrósł najmocniej spośród głównych indeksów, a Allegro zyskało prawie 8 proc. Eksperci ostrzegają jednak, że…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polska rynkiem ekspansji. Co przyciąga zagraniczne startupy nad Wisłę?
Polska coraz częściej pojawia się w strategiach ekspansji zagranicznych startupów technologicznych. Firmy traktują ją jako rynek rozwoju, miejsce budowy zespołów i przestrzeń do testowania produktów.…
16.06.2026