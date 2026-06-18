Korupcja w zakładach PESA w Mińsku Mazowieckim. Siedem osób w rękach CBA

CBA zatrzymało siedem osób ws. korupcji w zakładach PESA w Mińsku Mazowieckim. W rękach funkcjonariuszy znalazło się trzech pracowników spółki i czterech przedsiębiorców.

Wszystkich podejrzanych zatrzymano 16 czerwca. Podczas przeszukania mieszkań i siedzib firm CBA znalazło też dokumentację i sprzęt elektroniczny. Biuro przeprowadziło też działania na terenie PESY w Mińsku Mazowieckim.

Jak twierdzą śledczy, układ korupcyjny zawarli pracownicy polskiego producenta oraz przedsiębiorcy modernizujący i naprawiający tabor kolejowy. Miał on trwać od grudnia 2019 r. do stycznia 2024 r. Według Biura sprawa może dotyczyć aż 1150 zamówień, których wartość przekracza 28,5 mln zł.

„Polegał na przyjmowaniu korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce w zamian za przekazywanie poufnych informacji przedsiębiorcom na temat planowanych postępowań przetargowych oraz na bezpośrednim wpływaniu na ich przebieg" – tłumaczy zespół prasowy CBA.

W Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty korupcyjne. Dodatkowo prokurator wyznaczył poręczenia majątkowe, dozór policyjny i zakaz kontaktów z określonymi osobami. Jak dodaje CBA, część zatrzymanych przyznała się.

Sprawa jest rozwojowa. Biuro apeluje więc do wszystkich uwikłanych w korupcję, by skontaktowali się z CBA. Jeśli ujawnią przestępstwo, zanim dowiedzą się o nim śledczy, mogą skorzystać z klauzuli niekaralności.