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NEWSROOM XYZ
16.06.2026 11:12

PESA i Hitachi nawiązują strategiczną współpracę. Chodzi nie tylko o Koleje Dużych Prędkości

ydgoska PESA i Hitachi Rail ogłosiły strategiczną współpracę. Będzie ona dotyczyć produkcji składów dla Kolei Dużych Prędkości, składów piętrowych oraz transferu zaawansowanych technologii.

Jednym z kluczowych punktów podpisanego memorandum jest udział w przetargu PKP Intercity na 20 składów osiągających prędkość 320 km/h, z opcją na następne 35 składów i utrzymanie ich przez 30 lat. 20 pierwszych jednostek ma powstać we Włoszech, w kolejnym etapie do gry wejdzie bydgoska PESA. Polska firma odpowiadać będzie także za utrzymanie wszystkich pojazdów w Polsce.

Obie firmy zaoferują Intercity flagowy pociąg japońskiego koncernu – ETR1000, który jeździ już po europejskich torach choćby we Francji, Niemczech, Austrii czy we Włoszech.

Współpraca z Hitachi Rail doprowadzi też do transferu technologii. Obejmuje m.in. spawanie konstrukcji aluminiowych i budowy pojazdów dwupokładowych. W Bydgoszczy powstaną też nowoczesne hale produkcyjne, które staną się lokalnym centrum kompetencji. Dzięki temu kolejne projekty, jak produkcja nowoczesnych pojazdów piętrowych w Polsce.

– Hitachi przynosi nam nową technologię, sprawdzoną w bojach przez wiele lat. My do tego wkładamy zrozumienie naszych klientów i pasażerów. To nie tylko wspólne starty w przetargach. To bardziej zaplanowana i długofalowa współpraca. To współpraca technologiczna, transfer wiedzy i technologii w obie strony – tłumaczy Krzysztof Zdziarski, prezes zarządu PESA Bydgoszcz.

– Współpraca z PESA to kamień milowy w rozwoju naszej działalności oraz innowacyjnych rozwiązań dla kolei w całej Europie – powiedział Stefano Santinelli, senior vice president, chief government PA&Communication officer, Hitachi Rail.

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Podpisanie memorandum PESA z Hitachi
PESA i Hitachi podpisały memorandum o współpracy. Fot. XYZ
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