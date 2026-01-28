Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem NATO. Tematem rola i zdolności operacyjne Polski

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w czwartek z szefami obrony państw NATO. Będzie rozmawiał także z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że na zaproszenie gen. Alexusa Grynkewicha, dowódcy wojsk NATO w Europie, uda się do Ramstein, gdzie mieści się siedziba dowództwa sił lotniczych USA w Europie. Weźmie tam udział w spotkaniu dowódców państw Sojuszu.

Szef MON spotka się tam także z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Rozmawiać mają o roli Polski w Sojuszu oraz o zdolnościach operacyjnych polskiej armii.

Źródło: PAP