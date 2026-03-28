Kosiniak-Kamysz: szansa na spokój na Bliskim Wschodzie w ciągu 2-3 tygodni

Jest szansa, że w ciągu 2-3 tygodni dojdzie do uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie - ocenił w sobotę minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz pytany w sobotę przez dziennikarzy o to, czy konflikt na Bliskim Wschodzi może eskalować w najbliższym czasie, odpowiedział: - Wydaje mi się, że jest szansa, że w ciągu 2-3 tygodni dojdzie do uspokojenia sytuacji.

- Takie informacje np. od mojego tureckiego odpowiednika uzyskałem. To są oczywiście oceny i opinie, ale mam nadzieję, że one się potwierdzą - dodał.

Źródło: PAP